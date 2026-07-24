Ракети та дрони змусили великого експортера олії піти з Одеси: що буде з Allseeds

Одна з найбільших українських компаній у сфері переробки та експорту олійних культур Allseeds була змушена тимчасово зупинити роботу. Усе через постійні обстріли Одещини.

Чому Allseeds зупинила роботу

У компанії заявили, що продовження роботи за нинішніх умов створює надто високі ризики для працівників та виробничих об’єктів, зокрема через постійні обстріли портів на Одещині.

За словами представників групи компаній, рішення про призупинення діяльності було вимушеним. Основними причинами стали:

регулярні атаки Росії на Одеську область;

загроза для життя та здоров’я працівників;

ризик пошкодження виробничих потужностей;

небезпека для портової та логістичної інфраструктури.

Коли роботу можуть відновити

В Allseeds зазначили, що зупинка діяльності не означає остаточного виходу з українського ринку. Компанія планує зберегти необхідні ресурси, виробничий потенціал і можливості для відновлення роботи після того, як безпекова ситуація дозволить це зробити.

Це складне рішення було прийняте з огляду на першочергову необхідність забезпечити безпеку працівників, а також зберегти виробничі активи, інфраструктуру, людський та операційний потенціал компанії, – йдеться у заяві Allseeds.

Яке значення має Allseeds для українського експорту

Allseeds є одним із найбільших українських експортерів продукції олійних культур. Компанія працює у сфері переробки сировини та експорту рослинних олій, використовуючи потужності в Одеській області.

Робота таких підприємств має важливе значення для українського аграрного сектору, адже саме через південні регіони проходить значна частина експортних потоків агропродукції.

Через постійні атаки Росії по портовій інфраструктурі компанії, які залежать від морської логістики, змушені або скорочувати діяльність, або тимчасово зупиняти окремі процеси.

За чим росіяни полюють в Одесі

Росія посилює удари по Одесі та області, застосовуючи реактивні дрони, ракети, балістику й тактичну авіацію розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук в етері 24 Каналу.

Однією з головних цілей атак залишається портова та припортова інфраструктура. Кремль намагається пошкодити морський коридор і залякати іноземних перевізників та партнерів, які працюють із портами Великої Одеси. Удари також мають вплинути на продовольчий ринок, адже українські аграрії збирають збіжжя, зокрема пшеницю, яку мають відправити за вже укладеними контрактами.

Це не якась "відповідь", а терор і намагання вплинути на наш зерновий коридор. Ворог знає, куди цілить і по чому б'є,

– сказав речник Української добровольчої армії.

Такі удари мають одночасно завдати економічних збитків Україні, зірвати експорт продовольства та посилити тиск на міжнародні компанії, які продовжують працювати з українськими портами.

До слова, також один із найбільших у світі контейнерних перевізників Maersk тимчасово припинив роботу у Чорноморському порту. Експортувати товари через Чорноморський рибний порт Maersk теж поки не буде з безпекових причин.

Судно MEDKON MIRA V.629S переадресують до порту Констанца у Румунії, а усі відправлення, які зараз знаходяться в Порт-Саїді чи очікуються там, також планують перенаправити до румунського порту.

Також компанія збирається погодити з клієнтами варіанти подальшого перевезення вантажу з Румунії до України, зокрема