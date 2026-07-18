Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук в ефірі 24 Каналу пояснив, яких цілей Росія намагається досягти цими атаками. Він також розповів, як удари по портах пов'язані з тиском на перевізників, партнерів України та світовий продовольчий ринок.

Росія полює на порти Великої Одеси

Кількість повітряних тривог на Одещині подекуди сягає 15 на добу. Росія застосовує реактивні "Шахеди" з двигунами китайського виробництва, ракети, балістику й тактичну авіацію, завдаючи ударів по житлових кварталах та історичній частині Одеси. Через високу швидкість таких засобів ураження часу, щоб знайти укриття, часто залишається зовсім мало.

На жаль, уже були випадки, коли люди не використали навіть ті кілька хвилин, щоб урятувати своє життя. Це закінчилося трагічно,

– наголосив Братчук.

Однією з головних цілей атак залишається портова та припортова інфраструктура. Кремль намагається пошкодити морський коридор і залякати іноземних перевізників та партнерів, які працюють із портами Великої Одеси. Удари також мають вплинути на продовольчий ринок, адже українські аграрії збирають збіжжя, зокрема пшеницю, яку мають відправити за вже укладеними контрактами.

Росія атакує і цивільні судна під прапорами інших держав, щоб змусити операторів морських перевезень відмовитися від співпраці з Україною. Після цього російське Міноборони заявляє про нібито ураження контейнеровозів зі зброєю, створюючи інформаційне виправдання для терору.

Це не якась "відповідь", а терор і намагання вплинути на наш зерновий коридор. Ворог знає, куди цілить і по чому б'є,

– сказав речник Української добровольчої армії.

Такі удари мають одночасно завдати економічних збитків Україні, зірвати експорт продовольства та посилити тиск на міжнародні компанії, які продовжують працювати з українськими портами.

Україна зменшує загрозу для Одеси

Сили оборони України відповідають на російські атаки ударами по авіації, яку ворог використовує для обстрілів півдня. Зокрема, цілі уражали на військовому аеродромі в окупованих Саках, а один зі знищених Службою безпеки України літаків міг перед цим брати участь у бомбардуванні Одеського району.

Цілком імовірно, що це був літак, який повернувся після чергового бомбардування Одеського району тієї ночі,

– зазначив Братчук.

Ракети та реактивні дрони, які летять на Одесу й область, також збивають. Про частину рішень і засобів протидії публічно не повідомляють, щоб росіяни не могли врахувати цю інформацію під час наступних атак.

Збиттів доволі багато, повірте. Наслідки були б набагато гіршими, якби все, що летить, влучало у ціль,

– наголосив речник Української добровольчої армії.

Частина цієї роботи залишається непублічною, оскільки розкриття деталей могло б допомогти ворогу змінити тактику.

Братчук пояснив головну мету російських атак по Одесі: дивіться відео