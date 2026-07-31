Росіяни атакують "Нову пошту" у різних регіонах: у компанії зробили заяву

Ворог продовжує активно атакувати Нову пошту. Лише протягом останньої доби внаслідок серії ударів знищено відділення "Нової пошти" на Вінниччині.

Що відомо про події щодо "Нової пошти"

Також росіяни вдарили по сортувальному терміналу у Дніпропетровській області, про що повідомили у "Новій пошті".

Через загоряння сусідських складських приміщень, зазнало руйнування відділення №1 "Нової пошти" в місті Гайсин Вінницької області. Двоє працівників отримали поранення, але їхньому життю нічого не загрожує.

Також знищено сортувальний термінал на Дніпропетровщині. Але співробітники компанії перебували в укриттях і не постраждали.

Наразі ліквідація наслідків. Детальна інформація щодо пошкодженого вантажу буде встановлена вже найближчим часом.

Ми компенсуємо клієнтам оголошену цінність відправлень, які були знищені внаслідок атаки,

– заявили у компанії.

Ба більше, "Нова пошта" вже задіяла резервні логістичні маршрути – аби мінімізувати можливі затримки в доставці. Актуальну інформацію про статус відправлень можна дізнатись:

у мобільному застосунку;

на сайті компанії.

Водночас "Нова пошта" продовжує працювати у штатному режимі. Станом на зараз компанія робить все можливе, щоб мінімізувати можливі затримки в доставці.

Нагадаємо, що росіяни посилили атаки по "Новій пошті", зокрема у прифронтових регіонах. Протягом липня ворог завдав удару у Запоріжжі, Чернігові та інших містах.

Які є ще новини щодо "Нової пошти"

"Нова пошта" змінює графік роботи у суботу та неділю. У вихідні компанія працюватиме з 8 ранку. Раніше відділення відкривались з 9 ранку.