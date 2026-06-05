Порожні полиці й дефіцит продуктів у "АТБ": чи правда це і що кажуть в компанії

У мережі з’явилася інформація, нібито через удар по розподільчому центру в Дніпрі по всій мережі магазинів "АТБ" може бути нестача товарів. В компанії прокоментували ситуацію й розповіли, як перебудували логістику.

Невже в "АТБ" пустіють полиці?

У мережі заговорили про перебої з постачанням окремих категорій товарів "АТБ". За інформацією джерел, у частині магазинів уже виник дефіцит деяких продуктів, пише "Телеграф".

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За словами співрозмовника видання, частину товарів уже доводиться оперативно переміщувати між торговими точками, щоб підтримувати запаси.

Вітрини в деяких магазинах фактично пусті. Подекуди майже нічого не залишилось. Вже почали оперативно переміщати товари з одних магазинів до інших,

– каже джерело.

Співрозмовник додає, що найгірша ситуація, нібито, з овочами та фруктами. Причина полягає в тому, що швидкопсувні товари зазвичай не зберігаються у великих обсягах безпосередньо в магазинах.

Також припускають, що згодом проблеми можуть торкнутися й інших товарів, зокрема ковбасних виробів та яєць.

Що кажуть в "АТБ"?

У коментарі 24 Каналу в мережі "АТБ" розповіли, що зараз приводів для паніки немає, поставки в магазини здійснюватимуться безперебійно.

Відомо, що компанія вже оперативно перерозподілила товарні потоки між іншими своїми розподільчими центрами. До того ж, ритейлер має власний автопарк із 700 фур та налагоджені зв'язки з локальними виробниками, що дозволяє швидко адаптуватися до форс-мажорів і не допустити дефіцит продуктів.

Наразі мережа "АТБ" налічує 1 336 магазинів по всій Україні та продовжує працювати у штатному режимі, зокрема й у прифронтових регіонах,

– повідомили в мережі.

Що відомо про наслідки обстрілу?

Увечері середи, 3 червня, російські військові атакували Дніпро. Ворог поцілив у склади мережі продуктових супермаркетів "АТБ". Про це повідомив мер міста Борис Філатов. Водночас місцеві телеграм-канали поширюють відео з масштабною пожежею.

За словами компанії, постраждав великий розподільчий центр у Дніпрі, куди прийшовся прямий удар ворожого ударного дрона.

На щастя, співробітники компанії, які на той час працювали на місці, не постраждали. Усі вони перебували у безпеці, тож обійшлося без загиблих та поранених.

До атаки це був мультитемпературний логістичний комплекс класу "А" площею 37,5 тисячі квадратних метрів. Він забезпечував постачання товарів приблизно для трьох сотень магазинів мережі у 2 регіонах:

Запорізькій області;

та Дніпропетровській області.

Однак тепер цей розподільчий центр працювати надалі не може.

Попри втрату одного з ключових логістичних вузлів, корпорація "АТБ" уже працює над оперативним перерозподілом логістичних потоків між іншими розподільчими центрами. Це дозволить мінімізувати вплив атаки на роботу торгівельної мережі та забезпечити безперебійне постачання товарів для покупців,

– запевнили в компанії.

Наразі фахівці АТБ все ще оцінюють повну суму збитків від вчорашньої атаки на центр у Дніпрі. За попередніми підрахунками, вона може сягнути сотень мільйонів гривень.