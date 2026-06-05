Неужели в "АТБ" пустеют полки?

В сети заговорили о перебоях с поставками отдельных категорий товаров "АТБ". По информации источников, в части магазинов уже возник дефицит некоторых продуктов, пишет "Телеграф".

Смотрите также Россия атаковала завод "Яготинское для детей": есть погибшие и пострадавшие

По словам собеседника издания, часть товаров уже приходится оперативно перемещать между торговыми точками, чтобы поддерживать запасы.

Витрины в некоторых магазинах фактически пустые. Кое-где почти ничего не осталось. Уже начали оперативно перемещать товары из одних магазинов в другие,

– говорит источник.

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

Собеседник добавляет, что худшая ситуация, якобы, с овощами и фруктами. Причина заключается в том, что скоропортящиеся товары обычно не хранятся в больших объемах непосредственно в магазинах.

Также предполагают, что впоследствии проблемы могут коснуться и других товаров, в частности колбасных изделий и яиц.

Что говорят в "АТБ"?

В комментарии 24 Канала в сети "АТБ" рассказали, что сейчас поводов для паники нет, поставки в магазины будут осуществляться бесперебойно.

Известно, что компания уже оперативно перераспределила товарные потоки между другими своими распределительными центрами. К тому же, ритейлер имеет собственный автопарк из 700 фур и налаженные связи с локальными производителями, что позволяет быстро адаптироваться к форс-мажорам и не допустить дефицит продуктов.

Сейчас сеть "АТБ" насчитывает 1 336 магазинов по всей Украине и продолжает работать в штатном режиме, в том числе и в прифронтовых регионах,

– сообщили в сети.

Что известно о последствиях обстрела?

Вечером среды, 3 июня, российские военные атаковали Днепр. Враг попал в склады сети продуктовых супермаркетов "АТБ". Об этом сообщил мэр города Борис Филатов. В то же время местные телеграмм-каналы распространяют видео с масштабным пожаром.

По словам компании, пострадал крупный распределительный центр в Днепре, куда пришелся прямой удар вражеского ударного дрона.

К счастью, сотрудники компании, которые в то время работали на месте, не пострадали. Все они находились в безопасности, поэтому обошлось без погибших и раненых.

До атаки это был мультитемпературный логистический комплекс класса "А",площадью 37,500 квадратных метров. Он обеспечивал поставки товаров примерно для трех сотен магазинов сети в 2 регионах:

Запорожской области;

и Днепропетровской области.

Однако теперь этот распределительный центр работать в дальнейшем не может.

Несмотря на потерю одного из ключевых логистических узлов, корпорация "АТБ" уже работает над оперативным перераспределением логистических потоков между другими распределительными центрами. Это позволит минимизировать влияние атаки на работу торговой сети и обеспечить бесперебойное снабжение товаров для покупателей,

– заверили в компании.

Сейчас специалисты АТБ все еще оценивают полную сумму убытков от вчерашней атаки на центр в Днепре. По предварительным подсчетам, она может достичь сотен миллионов гривен.