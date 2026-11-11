Німецький Lidl намагався купити "АТБ", але не вийшло: скільки коштує українська мережа

Німецька група Schwarz, якій належить мережа дискаунтерів Lidl, у 2026 році вела переговори про придбання української мережі "АТБ". Однак домовитися про вартість бізнесу сторонам не вдалося, хоча інтерес до угоди зберігся.

Lidl хотів придбати "АТБ": чому переговори зірвалися

Переговори між Lidl та мережею "АТБ", яку оцінюють від 2 до 7,7 мільярда доларів, активізувалися навесні 2026 року й тривали з березня до липня. Німецька сторона навіть залучила Deloitte для попереднього аналізу фінансового стану української мережі, пише Forbes Ukraine.

Однак до повноцінної процедури придбання справа не дійшла. Фінансову звітність "АТБ" перевіряли кілька разів, оскільки масштаби показників компанії спочатку викликали недовіру в потенційного покупця.

За інформацією співрозмовників видання, є дві версії того, чому угода не відбулася:

за однією з них, Lidl так і не зробив конкретної пропозиції про придбання;

за іншою – німецька група озвучила ціну, але вона не влаштувала трьох співвласників "АТБ".

Співрозмовник на інвестринку озвучує іншу версію: Lidl таки зробив пропозицію, і вона не влаштувала жодного з трьох власників. За його словами, один зі співвласників сказав, що німці, схоже, розраховували купити АТБ "за дві копійки", бо в країні війна,

– пише видання.

Водночас переговори не призвели до розриву контактів: сторони продовжили спілкування, а Lidl запропонував українській компанії консультаційну підтримку щодо управління складами та логістикою.

Фінансові результати "АТБ" / інфографіка Forbes Ukraine

Чому Lidl зацікавила українська мережа

"АТБ" і Lidl працюють у схожому форматі дискаунтерів. Їхня бізнес-модель ґрунтується на масштабі, контролі витрат та ефективній власній інфраструктурі. Водночас українська мережа адаптувала європейську концепцію до місцевого ринку, розширивши асортимент і додавши більше сервісів.

За словами співрозмовника з керівництва "АТБ", німецьку сторону найбільше цікавили магазини площею від 700 квадратних метрів. Також розглядали варіант виходу на український ринок через партнерство з місцевим оператором, який міг би працювати з меншими супермаркетами.

Масштаб бізнесу підтверджують і фінансові результати:

У 2025 році виторг "АТБ-Маркет" зріс на 18% – до 247,35 мільярда гривень без ПДВ та акцизів; З урахуванням цих податків виторг становив 294,2 мільярда гривень; Мережа має розгалужену логістику, власне виробництво та значну кількість торговельних об'єктів.

Скільки коштує "АТБ": оцінки різняться на мільярди доларів

Головна проблема потенційної угоди – різниця в оцінках вартості компанії. Співвласники орієнтуються на мультиплікатор 8 – 10 EBITDA. За офіційною звітністю "АТБ-Маркет", EBITDA за 2025 рік становила 10,1 мільярда гривень.

Якщо застосувати цей мультиплікатор, вартість операційного бізнесу може становити приблизно 2 – 2,5 мільярда доларів.

Однак у керівництві "АТБ" пропонують враховувати результати всієї бізнес-структури. За оцінкою співрозмовника Forbes Ukraine, реальна EBITDA може становити близько 13% виторгу, або приблизно 770 мільйонів доларів за 2025 рік. За такої бази розрахунку вартість бізнесу зростає до 6,1 – 7,7 мільярда доларів.

На розбіжності в оцінках також звертають увагу аналітики. Зокрема, голова аналітичного відділу Concorde Capital Олександр Паращій зазначає, що адміністративні витрати "АТБ" у 2025 році становили близько 11% виторгу. Це може впливати на оцінку операційної ефективності компанії.

Нагадаємо, що співвласниками мережі "АТБ" є Геннадій Буткевич, Євген Єрмаков і Віктор Карачун. Кожному з них належить по 33,3% компанії.

Мережа працює у форматі національного дискаунтера, а її історія бере початок від корпорації "АгроТехБізнес". У 1993 році бізнес стартував з оптової торгівлі пальним, а згодом розширився до масштабної переробної діяльності.

Важливим етапом розвитку компанії стало формування нинішнього кола співвласників – Буткевича, Єрмакова та Карачуна. Саме вони є власниками АТБ і контролюють бізнес у рівних частках.



