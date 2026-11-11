Немецкий Lidl пытался купить "АТБ", но не вышло: сколько стоит украинская сеть

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Lidl хотел приобрести "АТБ": почему переговоры сорвались

Переговоры между Lidl и сетью "АТБ", которую оценивают от 2 до 7,7 миллиарда долларов, активизировались весной 2026 года и продолжались с марта по июль. Немецкая сторона даже привлекла Deloitte для предварительного анализа финансового состояния украинской сети, пишет Forbes Ukraine.

Однако до полноценной процедуры приобретения дело не дошло. Финансовую отчетность "АТБ" проверяли несколько раз, поскольку масштабы показателей компании изначально вызывали недоверие у потенциального покупателя.

По информации собеседников издания, существует две версии того, почему сделка не состоялась:

по одной из них, Lidl так и не сделал конкретного предложения о приобретении;

по другой – немецкая группа озвучила цену, но она не устроила трех совладельцев "АТБ".

Собеседник на инвестиционном рынке озвучивает другую версию: Lidl все-таки сделал предложение, и оно не устроило ни одного из трех владельцев. По его словам, один из совладельцев сказал, что немцы, похоже, рассчитывали купить АТБ "за две копейки", потому что в стране война– пишет издание.

В то же время переговоры не привели к разрыву контактов: стороны продолжили общение, а Lidl предложил украинской компании консультационную поддержку по управлению складами и логистикой.

Финансовые результаты "АТБ" / инфографика Forbes Ukraine

Почему Lidl заинтересовался украинской сетью

"АТБ" и Lidl работают в схожем формате дискаунтеров. Их бизнес-модель основана на масштабе, контроле затрат и эффективной собственной инфраструктуре. В то же время украинская сеть адаптировала европейскую концепцию к местному рынку, расширив ассортимент и добавив больше услуг.

По словам собеседника из руководства "АТБ", немецкую сторону больше всего интересовали магазины площадью от 700 квадратных метров. Также рассматривался вариант выхода на украинский рынок через партнерство с местным оператором, который мог бы работать с более мелкими супермаркетами.

Масштаб бизнеса подтверждают и финансовые результаты:

В 2025 году выручка "АТБ-Маркет" выросла на 18% – до 247,35 миллиарда гривен без НДС и акцизов; С учетом этих налогов выручка составила 294,2 миллиарда гривен; Сеть располагает разветвленной логистикой, собственным производством и значительным количеством торговых объектов.

Сколько стоит "АТБ": оценки расходятся на миллиарды долларов

Главная проблема потенциальной сделки – разница в оценках стоимости компании. Совладельцы ориентируются на мультипликатор 8–10 EBITDA. Согласно официальной отчетности "АТБ-Маркет", EBITDA за 2025 год составила 10,1 миллиарда гривен.

Если применить этот мультипликатор, стоимость операционного бизнеса может составить примерно 2–2,5 миллиарда долларов.

Однако в руководстве "АТБ" предлагают учитывать результаты всей бизнес-структуры. По оценке собеседника Forbes Ukraine, реальная EBITDA может составить около 13% выручки, или примерно 770 миллионов долларов за 2025 год. При такой базе расчета стоимость бизнеса возрастает до 6,1–7,7 миллиарда долларов.

На расхождения в оценках также обращают внимание аналитики. В частности, глава аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий отмечает, что административные расходы "АТБ" в 2025 году составляли около 11% выручки. Это может влиять на оценку операционной эффективности компании.

Напомним, что совладельцами сети "АТБ" являются Геннадий Буткевич, Евгений Ермаков и Виктор Карачун. Каждому из них принадлежит по 33,3% компании.

Сеть работает в формате национального дискаунтера, а ее история берет начало от корпорации "АгроТехБизнес". В 1993 году бизнес стартовал с оптовой торговли топливом, а впоследствии расширился до масштабной перерабатывающей деятельности.

Важным этапом развития компании стало формирование нынешнего круга совладельцев – Буткевича, Ермакова и Карачуна. Именно они являются владельцами АТБ и контролируют бизнес в равных долях.