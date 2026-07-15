Где открылся первый "серый" АТБ и почему он отличается

Новый экспериментальный супермаркет "АТБ" начал работу 15 июля в Киеве по адресу улица Машиностроительная, 27. Пресс-служба сети в комментарии 24 Канала рассказала, действительно ли что-то изменилось.

На днях в СМИ появилась информация, что необычное оформление привлекло внимание покупателей, которые заметили, что супермаркет отличается от привычных магазинов сети. Так, "Телеграф" сообщил, что "серые" магазины якобы будут иметь следующие "фишки":

кофе-пойнт;

свежая выпечка;

"гастрориночок";

пицца;

хот-доги;

кассы самообслуживания.

Новый "АТБ" / фото "Труха Украина"

Однако в компании пояснили, что новый маркет не имеет принципиальных отличий в работе или ассортименте. Это лишь экспериментальный формат.

Этот магазин ничем не отличается от других, просто он небольшой и цветовое решение получилось немного другим. Все отделы стандартные. Открытие сделали немного более праздничным, как это было до войны,

– сообщили в пресс-службе.

Итак, на данный момент "серый" АТБ не предполагает новых услуг или изменений в работе сети – речь идет прежде всего о другом дизайнерском оформлении и компактном формате магазина.

Почему "черные" и "синие" магазины "АТБ" отличаются

К слову, почти в каждом украинском городе есть супермаркеты "АТБ", но покупатели иногда замечают: выглядят они по-разному. Одни – привычные "синие", другие – более современные, почти "черные", однако разница не только в цвете.

"Черные" супермаркеты "АТБ" отличаются более современным интерьером, большим пространством и дополнительными зонами для выпечки, кофе и фрешей, а также экономят до 70% электроэнергии по сравнению с "синими". Также в "черных" магазинах устанавливают кассы самообслуживания для более быстрого обслуживания покупателей и предотвращения очередей.