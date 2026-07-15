Де відкрили перший "сірий" АТБ і чим він відрізняється
Новий експериментальний супермаркет "АТБ" почав працювати 15 липня у Києві за адресою вулиця Машинобудівна, 27. Пресслужба мережі в коментарі 24 Каналу розповіла, чи справді щось змінилося.
Днями в ЗМІ з'явилася інформація, що незвичне оформлення привернуло увагу покупців, які помітили, що супермаркет відрізняється від звичних магазинів мережі. Так, "Телеграф" розповів, що "сірі" магазини нібито матимуть такі "фішки":
- кава-поїнт;
- свіжа випічка;
- "гастрориночок";
- піца;
- хот-доги;
- каси самообслуговування.
Нове "АТБ" / фото "Труха Україна"
Проте у компанії пояснили, що новий маркет не має принципових відмінностей у роботі чи асортименті. Це лише експериментальний формат.24 Канал – у WhatsApp Підпишіться, щоб не загубити і читати перевірені новини
Цей магазин нічим не відрізняється від інших, просто він невеликий та трохи інше кольорове рішення вийшло. Всі відділи стандартні. Трохи святковішим зробили відкриття, як було до війни,
– повідомили в пресслужбі.
Отже, наразі "сірий" АТБ не передбачає нових сервісів чи змін у роботі мережі – йдеться насамперед про інше дизайнерське оформлення та компактний формат магазину.
Чим відрізняються "чорні" та "сині" магазини "АТБ"
До слова, майже в кожному українському місті є супермаркети "АТБ", але покупці інколи помічають: виглядають вони по-різному. Одні – звичні "сині", інші – більш сучасні, майже "чорні", проте різниця не тільки в кольорі.
"Чорні" супермаркети "АТБ" мають сучасніший інтер’єр, більше простору та додаткові зони для випічки, кави і фрешів, а також економлять до 70% електроенергії в порівнянні з "синіми". Також у "чорних" магазинах встановлюють каси самообслуговування для швидшого обслуговування покупців та уникнення черг.