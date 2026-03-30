Яка різниця між "чорним" та "синім" АТБ?
Як з’ясувалося, ціни на товари в межах одного міста в усіх "АТБ" практично однакові, пише "Телеграф".
Що ж до форматів, то спочатку по Україні відкривали саме "сині" магазини – із відповідним оформленням, логотипом і формою працівників. Але приблизно з 2017 року мережа почала запускати оновлений формат – так звані "чорні" супермаркети. У них темні фасади, інший стиль інтер’єру та більш сучасний вигляд.
Нові магазини зазвичай просторіші, тому там з’являється більше можливостей для розширення сервісів. Наприклад, у таких "АТБ" частіше можна побачити відділи зі свіжою випічкою, кавові апарати, оскільки нові приміщення більші й краще пристосовані під сучасний формат.
Старі "сині" магазини теж поступово оновлюють і перебудовують під нові стандарти. Але через обмежену площу не завжди виходить додати, наприклад, повноцінну зону випічки чи кави.
Якщо коротко, основні відмінності такі:
- "чорні" АТБ мають сучасніший інтер’єр, більше простору та кращу підсвітку;
- у них зазвичай ширший вибір товарів і додаткові зони – випічка, кава, фреші;
- нове обладнання дозволяє значно економити електроенергію – споживання може бути меншим приблизно на 70%, ніж у "синьому" магазині.
Окрім цього, у багатьох оновлених магазинах уже встановлюють каси самообслуговування – це допомагає уникати черг і швидше обслуговувати покупців.
"АТБ" у рейтингу гігантів торгівлі
Компанії з Індексу 2026 заробили більше, ніж бізнеси з минулорічного рейтингу, пише Опендатабот.
Поріг входження до топ-10 помітно піднявся: якщо рік тому достатньо було близько 20 мільярдів гривень доходу, то тепер – вже 30 мільярдів.
- Перше місце зберігає АТБ. За 2025 рік мережа отримала 247,35 мільярдів доходу, що становить понад третину обороту всієї десятки. За рік виручка компанії збільшилася на 18%.
- Друге місце вже четвертий рік поспіль займає Сільпо. Компанія отримала 106,07 мільярдів гривень доходу, що на 14% більше, ніж роком раніше. При цьому її прибуток зріс найбільше серед усіх учасників рейтингу – у 7,5 разів.
- На третій позиції тримається мережа Аврора. Її оборот зріс на 30% і сягнув 49,25 мільярдів. Водночас саме ця компанія стала найприбутковішою у рейтингу: її чистий прибуток за рік склав 4,52 мільярди.
- Мережа Фора посіла четверте місце. Її дохід зріс на 27%, до 44,34 мільярдів гривень, а прибуток збільшився майже утричі – до 394,5 мільйонів.
- До п’ятірки лідерів повернулася мережа техніки Comfy. У 2025 році компанія отримала 39 мільярдів гривень доходу, що на 12% більше, ніж роком раніше. Однак її прибуток скоротився майже вдвічі.
