Що відомо про новий бізнес власника "Сільпо" Костельмана?
ПАТ "ЗНВКІФ "БЕНЕФІТ" надали дозвіл на набуття контролю над ТОВ "НЕДЛЕС", пише АМКУ.
Дивіться також Грант на мільйон євро – український бізнес отримає нові можливості співпраці з НАТО
Як повідомляє NV, 40,2% акцій ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Бенефіт" належать співвласнику Fozzy Group Костельману.
Натомість мережу маркетів "Бадьорий" розвиває ТОВ "НЕДЛЕС". Виторг ТОВ "НЕДЛЕС" у 2025 році зріс на 68,4% до 2,7 мільярдів гривень. Компанія вийшла з прибутку в майже 30 мільйонів гривень у збиток в 50 мільйонів.
Згідно з даними на сайті компанії, станом на кінець березня мережа "Бадьорий"налічує 171 магазин у Києві та області. Ще п’ять – відкриються незабаром.
Скільки податків сплатила Fozzy Group?
Fozzy Group у 2025 році відкрила 96 нових магазинів і оновила ще 7. Магазини групи щодня відвідували понад 1 мільйон гостей, пише USCS.
У 2025 році Fozzy Group сплатила понад 15,9 мільярдів гривень податків, зборів та єдиного соціального внеску. З них понад 12,9 млрд грн перерахували до бюджету продуктові ритейл-мережі групи.
- Найбільший внесок зробила мережа "Сільпо" — 9,3 мільярдів гривень;
- "Фора" сплатила 2,6 мільярди гривень;
- "THRASH! ТРАШ!" — 629 мільйонів гривень;
- А FOZZY — 364 мільйони гривень.
Скільки податків сплатила Fozzy Group / інфографіка USCS
Новини українського бізнесу
Загальний дохід ТОП-10 медичних компаній України досяг 17,91 мільярдів гривень, що на 23% більше ніж минулого року. Лідером залишається Медичний центр "Добробут" зі 4,23 мільярди гривень доходу, а "Діла" та "Сінево Україна" займають відповідно друге і третє місця.
"Нова пошта" планує вийти на ринки Канади, Китаю та розширити свою присутність у Європі до 2028 року, а також відкрити відділення в США.
В Україні налічується 2 997 компаній з іноземними власниками, причому найчастіше власниками є громадяни Кіпру, Німеччини та США. Іноземці обирають такі галузі як оптова торгівля, сільське господарство та IT.