Що відомо про новий бізнес власника "Сільпо" Костельмана?

ПАТ "ЗНВКІФ "БЕНЕФІТ" надали дозвіл на набуття контролю над ТОВ "НЕДЛЕС", пише АМКУ.

Дивіться також Грант на мільйон євро – український бізнес отримає нові можливості співпраці з НАТО

Як повідомляє NV, 40,2% акцій ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Бенефіт" належать співвласнику Fozzy Group Костельману.

Натомість мережу маркетів "Бадьорий" розвиває ТОВ "НЕДЛЕС". Виторг ТОВ "НЕДЛЕС" у 2025 році зріс на 68,4% до 2,7 мільярдів гривень. Компанія вийшла з прибутку в майже 30 мільйонів гривень у збиток в 50 мільйонів.

Згідно з даними на сайті компанії, станом на кінець березня мережа "Бадьорий"налічує 171 магазин у Києві та області. Ще п’ять – відкриються незабаром.

Скільки податків сплатила Fozzy Group?

Fozzy Group у 2025 році відкрила 96 нових магазинів і оновила ще 7. Магазини групи щодня відвідували понад 1 мільйон гостей, пише USCS.

У 2025 році Fozzy Group сплатила понад 15,9 мільярдів гривень податків, зборів та єдиного соціального внеску. З них понад 12,9 млрд грн перерахували до бюджету продуктові ритейл-мережі групи.

Найбільший внесок зробила мережа "Сільпо" — 9,3 мільярдів гривень;

"Фора" сплатила 2,6 мільярди гривень;

"THRASH! ТРАШ!" — 629 мільйонів гривень;

А FOZZY — 364 мільйони гривень.

Скільки податків сплатила Fozzy Group / інфографіка USCS

