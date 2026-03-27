Что известно о новом бизнесе владельца "Сильпо" Костельмана?
ПАО "ЗНВКИФ "БЕНЕФИТ" предоставили разрешение на приобретение контроля над ООО "НЕДЛЕС", пишет АМКУ.
Как сообщает NV, 40,2% акций ПАО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Бенефит" принадлежат совладельцу Fozzy Group Костельману.
Зато сеть маркетов "Бодрый" развивает ООО "НЕДЛЕС". Выручка ООО "НЕДЛЕС" в 2025 году вырос на 68,4% до 2,7 миллиардов гривен. Компания вышла из прибыли в почти 30 миллионов гривен в убыток в 50 миллионов.
Согласно данным на сайте компании, по состоянию на конец марта сеть "Бадьорий" насчитывает 171 магазин в Киеве и области. Еще пять – откроются в скором времени.
Сколько налогов уплатила Fozzy Group?
Fozzy Group в 2025 году открыла 96 новых магазинов и обновила еще 7. Магазины группы ежедневно посещали более 1 миллиона гостей, пишет USCS.
В 2025 году Fozzy Group уплатила более 15,9 миллиардов гривен налогов, сборов и единого социального взноса. Из них более 12,9 млрд грн перечислили в бюджет продуктовые ритейл-сети группы.
- Наибольший вклад сделала сеть "Сильпо" - 9,3 миллиардов гривен;
- "Фора" уплатила 2,6 миллиарда гривен;
- "THRASH! ТРАШ!" - 629 миллионов гривен;
- А FOZZY - 364 миллиона гривен.
Сколько налогов уплатила Fozzy Group / инфографика USCS
Новости украинского бизнеса
