Хто у рейтингу ТОП-10 медичних компаній України?

Загальний дохід лідерів ринку сягнув 17,91 мільярдів гривень, що приблизно на 23% перевищує показники попереднього періоду, пише Опендатабот.

Дивіться також Нові податки сформують нові ціни: який бізнес може постраждати першим від запровадження ПДВ

При цьому розстановка сил у ТОПі не змінюється вже третій рік поспіль. Більшість компаній змогли наростити виручку, а всі учасники рейтингу вперше вийшли у плюс.

Хто очолив рейтинг:

1. Медичний центр "Добробут-поліклініка"

Лідером залишається Медичний центр "Добробут", який заробив 4,23 мільярди гривень – це майже чверть від загального доходу ТОП-10. За рік компанія додала 27% і показала найбільший прибуток серед усіх – понад 533 мільйони.

2. Мережа лабораторій "Діла"

Друге місце утримує "Діла" з результатом 3,58 мільярди гривень. Її дохід зріс на 30%, а прибуток – до 155 мільйонівю

3. "Сінево Україна"

Третю сходинку займає "Сінево Україна", яка наростила дохід до 3,27 мільярдів гривень (+39%). Компанії вдалося вийти з мінуса і завершити рік із прибутком понад 216 мільйонів.

4. "Смартлаб"

"Смартлаб" другий рік поспіль залишається на четвертому місці. Його дохід зріс до 1,49 мільярда гривень (+28%), а прибуток – до 34,5 мільйонів.

5. CSD LAB

CSD LAB піднялася на п’яту позицію з доходом 1,16 мільярда гривень (+35%). Водночас прибуток компанії помітно просів і становив лише трохи більше 11 мільйонів.

Новий закон про оподаткування для компаній: як це може вплинути на бізнес України?

Як пояснив для 24 Каналу економіст Олег Гетман, ймовірність того, що новий податковий законопроєкт запрацює з 2027 року є доволі низькою. Він прогнозує, що це буде або з 2028 року, або ж в рік, коли Україна приєднається до ЄС.

Крім того, на думку Гетмана, підприємці неохоче переходитимуть у випадку ухвалення законопроєкту на ПДВ, зокрема він говорить, що це може зробити лише від 20% до 30% ФОПів. А всі решта швидше за все скористаються схемою дроблення ФОП, відкривши його на когось із членів сім'ї.

Олег Гетман Координатор експертних груп Економічної експертної платформи Відповідно очікувати, що після зміни оподаткування ціни на всі товари різко зростуть, не варто. Це торкнеться більше тих, хто все ж таки сплачуватиме ПДВ. Водночас їхня частка в загальному товарообігу є порівняно невеликою, а тому загальний вплив на ціну буде обмеженим.

