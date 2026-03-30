Какая разница между "черным" и "синим" АТБ?

Как выяснилось, цены на товары в пределах одного города во всех "АТБ" практически одинаковые, пишет "Телеграф".

Что касается форматов, то сначала по Украине открывали именно "синие" магазины – с соответствующим оформлением, логотипом и формой работников. Но примерно с 2017 года сеть начала запускать обновленный формат – так называемые "черные" супермаркеты. У них темные фасады, другой стиль интерьера и более современный вид.

Новые магазины обычно просторнее, поэтому там появляется больше возможностей для расширения сервисов. Например, в таких "АТБ" чаще можно увидеть отделы со свежей выпечкой, кофейные аппараты, поскольку новые помещения больше и лучше приспособлены под современный формат.

Старые "синие" магазины тоже постепенно обновляют и перестраивают под новые стандарты. Но из-за ограниченной площади не всегда получается добавить, например, полноценную зону выпечки или кофе.

Если коротко, основные отличия следующие:

"черные" АТБ имеют современный интерьер, больше пространства и лучшую подсветку;

у них обычно шире выбор товаров и дополнительные зоны – выпечка, кофе, фреши;

новое оборудование позволяет значительно экономить электроэнергию – потребление может быть меньше примерно на 70%, чем в "синем" магазине.

Кроме этого, во многих обновленных магазинах уже устанавливают кассы самообслуживания – это помогает избегать очередей и быстрее обслуживать покупателей.

"АТБ" в рейтинге гигантов торговли

Компании из Индекса 2026 заработали больше, чем бизнесы из прошлогоднего рейтинга, пишет Опендатабот.

Порог вхождения в топ-10 заметно поднялся: если год назад достаточно было около 20 миллиардов гривен дохода, то теперь – уже 30 миллиардов.

Первое место сохраняет АТБ. За 2025 год сеть получила 247,35 миллиардов дохода, что составляет более трети оборота всей десятки. За год выручка компании увеличилась на 18%. Второе место уже четвертый год подряд занимает Сильпо. Компания получила 106,07 миллиардов гривен дохода, что на 14% больше, чем годом ранее. При этом ее прибыль выросла больше всего среди всех участников рейтинга – в 7,5 раз. На третьей позиции держится сеть Аврора. Ее оборот вырос на 30% и достиг 49,25 миллиардов. В то же время именно эта компания стала самой прибыльной в рейтинге: ее чистая прибыль за год составила 4,52 миллиарда. Сеть Фора заняла четвертое место. Ее доход вырос на 27%, до 44,34 миллиардов гривен, а прибыль увеличилась почти втрое – до 394,5 миллионов. В пятерку лидеров вернулась сеть техники Comfy. В 2025 году компания получила 39 миллиардов гривен дохода, что на 12% больше, чем годом ранее. Однако ее прибыль сократилась почти вдвое.

Новости украинского бизнеса