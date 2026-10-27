Кому принадлежит "АТБ" и сколько зарабатывает эта продуктовая сеть

Кто является владельцем "АТБ"

Совладельцами сети "АТБ" являются Геннадий Буткевич, Евгений Ермаков и Виктор Карачун. Каждому из них принадлежит по 33,3% компании, пишет "РБК-Украина".

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Сеть работает в формате национального дискаунтера и выросла из корпорации "АгроТехБизнес". Ее история началась в 1993 году с оптовой торговли топливом, а впоследствии бизнес расширился до масштабной перерабатывающей деятельности.

Одним из ключевых этапов развития стало формирование круга совладельцев, в который вошли Буткевич, Ермаков и Карачун.

Как Геннадий Буткевич пришел в продуктовый бизнес

В 1990-х годах Геннадий Буткевич возглавлял правоохранительные структуры Днепропетровской области, а также службы безопасности корпораций "Содружество" и "Единые энергетические системы Украины" (ЕЭСУ).

В 1996 году он стал владельцем мясокомбината "Юбилейный". Это стало одним из шагов, заложивших основу для дальнейшего развития бизнеса в продуктовом сегменте.

За последующие 15 лет "АТБ" существенно укрепила свои позиции на рынке. В 2013 году по выручке сеть обогнала Fozzy Group и закрепилась среди лидеров украинского ритейла. Этому способствовали несколько факторов:

оптимизация затрат и работа в формате дискаунтера;

собственное производство;

сильная переговорная позиция в отношениях с поставщиками.

Масштаб сети дает ей значительные возможности при переговорах с производителями. По словам Виктора Карачуна, в 2022 году даже The Coca-Cola Company перешла на тару объемом 2,2 литра, разработанную специально для "АТБ".

В 2025 году оборот сети достиг 247,3 миллиарда гривен, а ее доля на рынке составила около 40%.

Какое состояние имеет совладелец "АТБ"

Геннадий Буткевич входит в число самых богатых украинских бизнесменов. По рейтингу журнала "Фокус" за 2025 год, его состояние оценивается в 678 миллионов долларов.

В то же время бизнесмен является лишь одним из трех совладельцев сети: Евгений Ермаков и Виктор Карачун также владеют по трети компании. Благодаря масштабам бизнеса "АТБ" остается одним из ключевых игроков украинского продуктового рынка.

К слову, почти в каждом украинском городе есть супермаркеты "АТБ", но покупатели иногда замечают: выглядят они по-разному. Одни – привычные "синие", другие – более современные, почти "черные", однако разница не только в цвете. Поэтому возникает вопрос: почему "черные" и "синие" магазины "АТБ" отличаются.

Оказывается, что "черные" супермаркеты "АТБ" отличаются более современным интерьером, большим пространством и дополнительными зонами для выпечки, кофе и фрешей, а также экономят до 70% электроэнергии по сравнению с "синими". Кроме того, в "черных" магазинах устанавливают кассы самообслуживания для более быстрого обслуживания покупателей и предотвращения очередей.