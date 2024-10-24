Вже офіційно: Auchan припиняє свою діяльність у Росії

Стало відомо, що компанія Auchan вирішила залишити російський ринок. Вже знайдено місцевого покупця, і угода знаходиться на фінальному етапі переговорів.

Auchan виходить з Росії

Auchan, одна з небагатьох французьких мереж, яка ще залишалася в Росії, знайшла місцевого покупця для свого виходу з ринку і перейшла до завершальної стадії переговорів, повідомляє агентство La Lettre. Водночас компанія ухвалил рішення залишитися в Україні, де у ритейлера є 43 магазини, половина з яких – гіпермаркети.

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Нині мережа Mulliez веде фінальні переговори з місцевим покупцем щодо продажу російської філії. Деталі щодо імені покупця поки що не розголошуються, але угода може бути підписана в найближчі тижні. Втім, компанії ще належить отримати схвалення від російських урядових комісій, які надають дозволи на продаж іноземних активів.

Цікаво! Ці комісії часто намагаються знизити вартість угоди на користь місцевих покупців, які зазвичай мають тісні зв’язки з Кремлем. Водночас Auchan поспішає з продажем, оскільки "податок на вихід", запроваджений Кремлем, зріс з 10% до 15% і може досягти 35%.

Водночас Росія забезпечувала близько 10% доходів компанії Auchan, що становило понад 3 мільярди євро. Втім, продажі в Росії та Україні минулого року впали на 4,2%, що негативно вплинуло на загальні результати Auchan, які зменшилися на 2%.