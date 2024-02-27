Auchan закриває гіпермаркети в Запоріжжі та Кривому Розі

Auchan Україна оголошує про перехід на онлайн-обслуговування у Запоріжжі та Кривому Розі. 3 березня гіпермаркети у цих містах зачиняться через спливання терміну оренди.

Чому Auchan припиняє роботу

8 січня гіпермаркет в Кривому Розі постраждав від обстрілу, але ніхто з персоналу не постраждав, оскільки всі перебували в укритті. З закінченням оренди, Auchan зосередиться на розвитку онлайн-продажів і забезпеченні роботою своїх співробітників в інших локаціях.

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З закінченням оренди, Auchan зосередиться на розвитку онлайн-продажів та забезпеченні роботою своїх співробітників в інших локаціях.

Клієнти міст Запоріжжя та Кривий Ріг почали надавати перевагу онлайн замовленням. Електронна комерція дозволяє здійснювати закупівлі з безпечного місця, а безпека співробітників та клієнтів це першочерговий пріоритет для Auchan Україна,

— йдеться в заяві компанії.

Які плани далі

Компанія планує відкривати нові об'єкти у 2024 році, інвестувати в розвиток та підтримувати економіку країни через сплату податків.

Магазини Auchan Україна в Запоріжжі та Кривому Розі закриються, але онлайн ми відкриті завжди. Продовжуємо працювати як інтернет-магазин. Наша ціль — продовжувати соціальну місію і дбати про людей, супроводжувати у релокації своїх співробітників, створювати нові робочі місця та підтримувати продовольчу безпеку країни через захист купівельної спроможності,

— зазначає CEO Auchan Україна Марта Труш.

Auchan також продовжить соціальні та благодійні ініціативи в Запоріжжі та Кривому Розі, зокрема підтримку В2В партнерів та реалізацію нових проєктів.

! З початку війни, благодійна допомога компанії склала понад 60 мільйонів гривень, включно з підтримкою медичних закладів, захисників та вимушено переселених осіб.