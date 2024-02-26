Підтримка українських оборонних стартапів

В Україні заснували оборонний акселератор MITS. Його створили американські інвестори для підтримки українських стартапів.

Цікаво Не тільки ціна: як аналізувати аудиторію та формувати пропозицію

MITS пропонує компаніям до 200 тисяч доларів інвестицій. Їх можна спрямувати на залучення нових коштів та масштабування. Програма передбачає не лише виділення коштів, а й подальшу підтримку у залученні інвестицій та масштабуванні.

Акселератор MITS на меті дати поштовх defence tech екосистемі в Україні. Інвестиції повинні допомогти молодим українським компаніям вийти на новий рівень та стати лідерами ринку.

Програма складається з 2 етапів, тривалість кожного – 3 місяці. Це бізнес-акселерація та постакселераційна підтримка. Акселератор спрямований на розвиток бізнес-мислення та успішне виконання оборонних замовлень.

Хто може взяти участь у програмі

MITS надаватиме допомогу стартапам, які вже мають працюючий MVP та наближені до робочого продукту. Що стосується сфер діяльності, то в пріоритеті такі напрямки:

  • наземні роботизовані системи;
  • виробництво безпілотників;
  • наземні та підводні безпілотні апарати;
  • РЕБи (засоби радіоелектронної боротьби);
  • зв'язок, оптична та акустична розвідка;
  • військовий транспорт;
  • мінування та розмінування;
  • виробництво боєприпасів;
  • розробка програмного забезпечення та ШІ.

Подавати заявку на підтримку MITS можна до 14 березня 2024 року.