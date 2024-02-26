Поддержка украинских оборонных стартапов в Украине

В Украине основали оборонный акселератор MITS. Его создали американские инвесторы для поддержки украинских стартапов.

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MITS предлагает компаниям до 200 тысяч долларов инвестиций. Их можно направить на привлечение новых средств и масштабирование. Программа предусматривает не только выделение средств, но и дальнейшую поддержку в привлечении инвестиций и масштабировании.

Акселератор MITS имеет целью дать толчок defence tech экосистеме в Украине. Инвестиции должны помочь молодым украинским компаниям выйти на новый уровень и стать лидерами рынка.

Программа состоит из 2 этапов, продолжительность каждого – 3 месяца. Это бизнес-акселерация и постакселерационная поддержка. Акселератор направлен на развитие бизнес-мышления и успешное выполнение оборонных заказов.

Кто может принять участие в программе

MITS будет оказывать помощь стартапам, которые уже имеют работающий MVP и приближены к рабочему продукту. Что касается сфер деятельности, то в приоритете такие направления:

  • наземные роботизированные системы;
  • производство беспилотников;
  • наземные и подводные беспилотные аппараты;
  • РЭБы (средства радиоэлектронной борьбы);
  • связь, оптическая и акустическая разведка;
  • военный транспорт;
  • минирование и разминирование;
  • производство боеприпасов;
  • разработка программного обеспечения и ИИ.

Подавать заявку на поддержку MITS можно до 14 марта 2024 года.