Поддержка украинских оборонных стартапов в Украине
В Украине основали оборонный акселератор MITS. Его создали американские инвесторы для поддержки украинских стартапов.
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MITS предлагает компаниям до 200 тысяч долларов инвестиций. Их можно направить на привлечение новых средств и масштабирование. Программа предусматривает не только выделение средств, но и дальнейшую поддержку в привлечении инвестиций и масштабировании.
Акселератор MITS имеет целью дать толчок defence tech экосистеме в Украине. Инвестиции должны помочь молодым украинским компаниям выйти на новый уровень и стать лидерами рынка.
Программа состоит из 2 этапов, продолжительность каждого – 3 месяца. Это бизнес-акселерация и постакселерационная поддержка. Акселератор направлен на развитие бизнес-мышления и успешное выполнение оборонных заказов.
Кто может принять участие в программе
MITS будет оказывать помощь стартапам, которые уже имеют работающий MVP и приближены к рабочему продукту. Что касается сфер деятельности, то в приоритете такие направления:
- наземные роботизированные системы;
- производство беспилотников;
- наземные и подводные беспилотные аппараты;
- РЭБы (средства радиоэлектронной борьбы);
- связь, оптическая и акустическая разведка;
- военный транспорт;
- минирование и разминирование;
- производство боеприпасов;
- разработка программного обеспечения и ИИ.
Подавать заявку на поддержку MITS можно до 14 марта 2024 года.