Поддержка украинских оборонных стартапов в Украине

В Украине основали оборонный акселератор MITS. Его создали американские инвесторы для поддержки украинских стартапов.

Интересно Не только цена: как анализировать аудиторию и формировать предложение

MITS предлагает компаниям до 200 тысяч долларов инвестиций. Их можно направить на привлечение новых средств и масштабирование. Программа предусматривает не только выделение средств, но и дальнейшую поддержку в привлечении инвестиций и масштабировании.

Акселератор MITS имеет целью дать толчок defence tech экосистеме в Украине. Инвестиции должны помочь молодым украинским компаниям выйти на новый уровень и стать лидерами рынка.

Розвивати бізнес легше, якщо під рукою власне авто, що відповідає вашому стилю життя. Так, бестселер Škoda Octavia – це баланс комфорту та функціональності. Нічого зайвого, тільки найкращі рішення, щоб полегшити щоденну бізнес-рутину. Матричні фари, бездротове підключення телефону, Front Assist та Cruise Control, тризонне кондиціювання та вибір режиму руху – це далеко не повний список “фішок”, які дозволять насолоджуватися кожною поїздкою.

Программа состоит из 2 этапов, продолжительность каждого – 3 месяца. Это бизнес-акселерация и постакселерационная поддержка. Акселератор направлен на развитие бизнес-мышления и успешное выполнение оборонных заказов.

Кто может принять участие в программе

MITS будет оказывать помощь стартапам, которые уже имеют работающий MVP и приближены к рабочему продукту. Что касается сфер деятельности, то в приоритете такие направления:

наземные роботизированные системы;

производство беспилотников;

наземные и подводные беспилотные аппараты;

РЭБы (средства радиоэлектронной борьбы);

связь, оптическая и акустическая разведка;

военный транспорт;

минирование и разминирование;

производство боеприпасов;

разработка программного обеспечения и ИИ.

Подавать заявку на поддержку MITS можно до 14 марта 2024 года.