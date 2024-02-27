Почему Auchan прекращает работу
8 января гипермаркет в Кривом Роге пострадал от обстрела, но никто из персонала не пострадал, поскольку все находились в укрытии. С окончанием аренды, Auchan сосредоточится на развитии онлайн-продаж и обеспечении работой своих сотрудников в других локациях.
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С окончанием аренды, Auchan сосредоточится на развитии онлайн-продаж и обеспечении работой своих сотрудников в других локациях.
Клиенты городов Запорожье и Кривой Рог начали отдавать предпочтение онлайн заказам. Электронная коммерция позволяет осуществлять закупки из безопасного места, а безопасность сотрудников и клиентов это первоочередной приоритет для Auchan Украина,
- говорится в заявлении компании.
Какие планы дальше
Компания планирует открывать новые объекты в 2024 году, инвестировать в развитие и поддерживать экономику страны через уплату налогов.
Магазины Auchan Украина в Запорожье и Кривом Роге закроются, но онлайн мы открыты всегда. Продолжаем работать как интернет-магазин. Наша цель - продолжать социальную миссию и заботиться о людях, сопровождать в релокации своих сотрудников, создавать новые рабочие места и поддерживать продовольственную безопасность страны через защиту покупательной способности,
- отмечает CEO Auchan Украина Марта Труш.
Auchan также продолжит социальные и благотворительные инициативы в Запорожье и Кривом Роге, в частности поддержку В2В партнеров и реализацию новых проектов.