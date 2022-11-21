АРМА продало на аукціонах арештований російський аміак на близько 913 мільйонів гривень

За результатами трьох відкритих торгів, АРМА продало заарештований російський аміак на загальну суму у близько 913 мільйона гривень. Загальний обсяг проданого аміаку складає понад 40 тисяч тонн.

Аукціони з продажу аміаку

Під час останнього аукціону АРМА залучили ще 372,6 мільйона гривень від продажу 10 тонн аміаку, котрий належав російським підприємствам. В ході аукціону ціна аміаку зросла на 26%, або на 77 мільйона гривень.

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Це вже третій лот із загального обсягу аміаку, який складає загалом понад 40 тисяч тонн. Попередні два лоти арештованої сировини російського підприємства АРМА реалізувало за майже 540 мільйонів гривень.

В ході одного з аукціонів було реалізовано 7 тисяч тонн за майже 240 мільйонів гривень.

Другого – 10 тисяч тонн за понад 300 мільйонів гривень

Таким чином загалом від продажу аміаку під час відкритих аукціонів вдалось залучити близько 913 мільйона гривень.

Дмитро Жданович Керівник АРМА Чергову партію російського майна продано із суттєвим зростанням початкової ціни, що, з огляду на обтяженість активу арештом та необхідність сплати покупцем ПДВ, є високим результатом торгів. У підсумку, маємо вже близько мільярда гривень від продажу арештованих активів російського походження, що дозволяє нарощувати джерела фінансування оборонної сфери шляхом купівлі військових облігацій.

Куди спрямують кошти від продажу аміаку

Кошти від проданого майна розміщено на депозитних рахунках АРМА, з яких гроші після погодження Урядом перераховуються на придбання цінних паперів. Загалом протягом вересня – жовтня цього року АРМА перерахувало на потреби оборони понад 750 мільйонів гривень водночас минулого тижня Кабмін погодив купівлю наступного пакета військових облігацій на суму понад 300 мільйонів гривень.