Аукционы по продаже аммиака

Во время последнего аукциона АРМА привлекли еще 372,6 миллиона гривен от продажи 10 тонн принадлежащего российским предприятиям аммиака. В ходе аукциона цена аммиака выросла на 26% или на 77 миллиона гривен.

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Это уже третий лот из общего объема аммиака, который составляет более 40 тысяч тонн. Предыдущие два лота арестованного сырья российского предприятия АРМА реализовало почти за 540 миллионов гривен.

В ходе одного из аукционов было реализовано 7 тысяч тонн за почти 240 миллионов гривен.

Второго – 10 тысяч тонн за свыше 300 миллионов гривен

Таким образом, от продажи аммиака во время открытых аукционов удалось привлечь около 913 миллионов гривен.

Дмитрий Жданович Руководитель АРМА Очередная партия российского имущества продана с существенным ростом начальной цены, что, учитывая обремененность актива арестом и необходимость уплаты покупателем НДС, является высоким результатом торгов. В итоге, уже около миллиарда гривен от продажи арестованных активов российского происхождения, что позволяет наращивать источники финансирования оборонной сферы путем покупки военных облигаций.

Куда направят средства от продажи аммиака

Денежные средства от проданного имущества размещены на депозитных счетах АРМА, с которых деньги после согласования Правительством перечисляются на приобретение ценных бумаг. Всего в сентябре – октябре этого года АРМА перечислило на нужды обороны более 750 миллионов гривен. На прошлой неделе Кабмин согласовал покупку следующего пакета военных облигаций на сумму более 300 миллионов гривен.