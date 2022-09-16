Французькі авіадиспетчери страйкують: компанії скасовують сотні авіаційних рейсів

Французька профспілка авіадиспетчерів SNCTA оголосила страйк працедавцям 16 серпня. Унаслідок цього авіакомпанії скасували загалом близько тисячі запланованих рейсів.

Працівники вимагають підвищення заробітних плат на тлі зростання інфляції та очікують покращення умов роботи. Тим часом десятки тисяч пасажирів, які взяли квитки не лише на рейси до та з Франції, але й на ті, що на своєму маршруті просто перетинають повітряний простір країни, не можуть добратися до запланованого місця призначення.

Читайте також Гривневий платіжний шлюз GEO Pay почав співпрацю із Gate․io

Наслідки страйку для авіакомпаній та їхніх клієнтів

Зазначається, що унаслідок страйку французьких авіадиспетчерів, Ryanir скасувала 420 рейсів, маршрути більшості з яких проходять над країною. Зазвичай лоукостер здійснює понад 3 тисячі рейсів щодня.

Це повпливало на плани мандрівок близько 80 тисяч пасажирів. Компанія підкреслює, що всі ті, хто придбав квитки, були повідомлені про скасування перельотів.

Несправедливо тут те, що пасажирам, які навіть не летять у Францію чи з Франції, перешкоджають, несправедливо порушують їхні плани поїздок,

– заявив операційний директор Ryanair Ніл МакМахон.

Тим часом компанія EasyJet зауважила, що скасувала 76 рейсів на прохання французької влади. "Хоча ми не можемо цього контролювати, ми б хотіли вибачитися перед нашими клієнтами за будь-які незручності", – підкреслили у компанії.

Разом з тим скасувати рейси унаслідок французького страйку довелось ще низці європейських авіакомпаній, зокрема:

British Airways – 22 рейси;

Air France – 45% від усіх перельотів на короткі та середні дистанції, і 90% на дальні.

До слова, Управління цивільною авіацією Франції (DGAC) наголошує, що скорочення рейсів наразі стосується усієї країни. Відомство додало, що наразі співпрацює з європейським регулятором авіаперевезень Eurocontrol, щоб допомогти авіакомпаніям уникати французького повітряного простору й безперешкодно летіти альтернативними маршрутами.