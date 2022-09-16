Работники требуют повышения заработной платы на фоне роста инфляции и ожидают улучшения условий труда. Тем временем десятки тысяч пассажиров, взявших билеты не только на рейсы в и из Франции, но и на те, что на своем маршруте просто пересекают воздушное пространство страны, не могут добраться до запланированного места назначения.

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Последствия страйка для авиакомпаний и их клиентов

Отмечается, что в результате забастовки французских авиадиспетчеров, Ryanir отменила 420 рейсов, маршруты большинства которых проходят над страной. Обычно лоукостер совершает более 3 тысяч рейсов ежедневно.

Это повлияло на планы путешествий около 80 тысяч пассажиров. Компания подчеркивает, что все, кто купил билеты, были сообщены об отмене перелетов.

Несправедливо здесь то, что пассажирам, даже не летящим во Францию или из Франции, препятствуют, несправедливо нарушают их планы поездок,

– заявил операционный директор Ryanair Нил МакМахон.

Тем временем компания EasyJet отметила, что отменила 76 рейсов по просьбе французских властей. "Хотя мы не можем этого контролировать, мы хотели бы извиниться перед нашими клиентами за любые неудобства", – подчеркнули в компании.

Вместе с тем отменить рейсы в результате французской забастовки пришлось еще ряду европейских авиакомпаний, в частности:

British Airways – 22 рейса;

Air France – 45% от всех перелетов на короткие и средние дистанции и 90% на дальние.

К слову, Управление гражданской авиацией Франции (DGAC) отмечает, что сокращение рейсов в настоящее время касается всей страны. Ведомство добавило, что сотрудничает с европейским регулятором авиаперевозок Eurocontrol, чтобы помочь авиакомпаниям избежать французского воздушного пространства и беспрепятственно лететь альтернативными маршрутами.