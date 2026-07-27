Кризу вирішили сховати: Росія знайшла новий спосіб "врятувати" авіацію

Російська державна корпорація "Ростех" готує масштабну реорганізацію своїх авіаційних активів. Офіційно такий крок пояснюють бажанням централізувати управління, фінанси та технічне обслуговування, проте реальні причини, схоже, значно прозаїчніші.

Який холдинг створює "Ростех"

Компанія хоче об'єднати кілька підрозділів у єдиний холдинг, управління яким передадуть "Ільюшин Фінанс Ко", пише Служба зовнішньої розвідки України.

До холдингу увійдуть:

пасажирський перевізник Red Wings;

вантажний оператор SkyGates;

санітарна авіація;

та лізингова компанія "Авіакапітал-Сервіс".

У розвідці вважають, що справжньою причиною такого об'єднання є бажання "Ростеху" приховати проблеми окремих компаній і підтримати їх за рахунок спільних ресурсів.

Як росте криза авіагалузі Росії

Річ у тім, що криза в авіагалузі Росії поглиблюється через запроваджені західні санкції.

Найскладніша ситуація склалася у Red Wings. Із трьох літаків Boeing 777 на регулярних рейсах працює лише один літак. Другий залишили в резерві, а третій фактично не експлуатують.

Крім технічних труднощів, перевізник роками потерпає від управлінських конфліктів, які зрештою призвели до відтоку досвідчених спеціалістів.

Проблеми накопичуються й у вантажної авіакомпанії SkyGates. Нестача двигунів і запчастин, затяжні ремонти та старіння авіапарку виснажили перевізника. До цього додається дефіцит кваліфікованих працівників, через що підтримувати літаки у належному стані стає дедалі важче.

Чи допоможе реорганізація

Втім, у розвідці вважають, що реорганізація "Ростеху" не допоможе усунути причини кризи. Адже створення єдиного холдингу саме по собі не збільшить кількість літаків чи двигунів і не відновить постачання західних комплектувальних. Так само воно не вирішить кадрову проблему.

Проблема російської авіації системна: санкційна ізоляція, знос парку і брак технологій, а бюрократичне злиття холдингових структур лікує симптоми, а не хворобу,

– наголосили в СЗРУ.

Перерозподіл наявних ресурсів між кількома кризовими компаніями "Ростеху" у підсумку призведе лише до того, що одні перевізники отримуватимуть більше фінансування, персоналу та запчастин за рахунок інших.

Таким чином, без доступу до західних технологій і комплектувальних навіть масштабне злиття компаній не здатне вивести російську авіацію з кризи.

Нагадаємо, через санкції та дефіцит компонентів Росія наразі змушена закуповувати запчастини для літаків через схеми сірого імпорту, причому нерідко вже вживані. Вартість таких запчастин може бути дорожчою на 40 – 100%, тому обслуговування повітряних суден стає все складнішим.