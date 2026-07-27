Какой холдинг создает "Ростех"
Компания хочет объединить несколько подразделений в единый холдинг, управление которым передадут "Ильюшин Финанс Ко", пишет Служба внешней разведки Украины .
В холдинг войдут:
- пассажирский перевозчик Red Wings;
- грузовой оператор SkyGates;
- санитарная авиация;
- и лизинговая компания "Авиакапитал-Сервис".
В разведке считают, что истинной причиной такого объединения является желание Ростеха скрыть проблемы отдельных компаний и поддержать их за счет общих ресурсов.
Как растет кризис авиаотрасли России
Дело в том, что кризис в авиаотрасли России усугубляется из-за введенных западных санкций.Не пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости
Самая сложная ситуация сложилась у Red Wings . Из трех самолетов Boeing 777 на регулярных рейсах работает всего один самолет. Второй оставили в резерве, а третий практически не эксплуатируют.
Кроме технических трудностей, перевозчик годами страдает от управленческих конфликтов, которые в конечном итоге привели к оттоку опытных специалистов.
Проблемы накапливаются и у грузовой авиакомпании SkyGates . Нехватка двигателей и запчастей, затяжные ремонты и старение авиапарка истощили перевозчика. К этому добавляется дефицит квалифицированных работников, поэтому поддерживать самолеты в надлежащем состоянии становится все труднее.
Поможет ли реорганизация
Впрочем, в разведке считают, что реорганизация "Ростеха" не поможет устранить причины кризиса. Ведь создание единого холдинга само по себе не увеличит количество самолетов или двигателей и не возобновит поставки западных комплектующих. Так же оно не решит кадровую проблему.
Проблема российской авиации системна: санкционная изоляция, износ парка и нехватка технологий, а бюрократическое слияние холдинговых структур лечит симптомы, а не болезнь,
– отметили в СЗРУ.
Перераспределение имеющихся ресурсов между несколькими кризисными компаниями "Ростеха" в итоге приведет лишь к тому, что одни перевозчики будут получать большее финансирование, персонала и запчастей за счет других.
Таким образом, без доступа к западным технологиям и комплектующим даже масштабное слияние компаний не способно вывести российскую авиацию из кризиса.
Напомним, из-за санкций и дефицита компонентов Россия сейчас вынуждена закупать запчасти для самолетов из-за схем серого импорта, причем нередко уже применяемые. Стоимость таких запчастей может быть дороже на 40 – 100%, поэтому обслуживание воздушных судов становится все сложнее.