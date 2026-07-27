Який холдинг створює "Ростех"

Компанія хоче об'єднати кілька підрозділів у єдиний холдинг, управління яким передадуть "Ільюшин Фінанс Ко", пише Служба зовнішньої розвідки України.

До холдингу увійдуть:

пасажирський перевізник Red Wings;

вантажний оператор SkyGates;

санітарна авіація;

та лізингова компанія "Авіакапітал-Сервіс".

У розвідці вважають, що справжньою причиною такого об'єднання є бажання "Ростеху" приховати проблеми окремих компаній і підтримати їх за рахунок спільних ресурсів.

Як росте криза авіагалузі Росії

Річ у тім, що криза в авіагалузі Росії поглиблюється через запроваджені західні санкції.

Найскладніша ситуація склалася у Red Wings. Із трьох літаків Boeing 777 на регулярних рейсах працює лише один літак. Другий залишили в резерві, а третій фактично не експлуатують.

Крім технічних труднощів, перевізник роками потерпає від управлінських конфліктів, які зрештою призвели до відтоку досвідчених спеціалістів.

Проблеми накопичуються й у вантажної авіакомпанії SkyGates. Нестача двигунів і запчастин, затяжні ремонти та старіння авіапарку виснажили перевізника. До цього додається дефіцит кваліфікованих працівників, через що підтримувати літаки у належному стані стає дедалі важче.

Чи допоможе реорганізація

Втім, у розвідці вважають, що реорганізація "Ростеху" не допоможе усунути причини кризи. Адже створення єдиного холдингу саме по собі не збільшить кількість літаків чи двигунів і не відновить постачання західних комплектувальних. Так само воно не вирішить кадрову проблему.

Проблема російської авіації системна: санкційна ізоляція, знос парку і брак технологій, а бюрократичне злиття холдингових структур лікує симптоми, а не хворобу,

– наголосили в СЗРУ.

Перерозподіл наявних ресурсів між кількома кризовими компаніями "Ростеху" у підсумку призведе лише до того, що одні перевізники отримуватимуть більше фінансування, персоналу та запчастин за рахунок інших.

Таким чином, без доступу до західних технологій і комплектувальних навіть масштабне злиття компаній не здатне вивести російську авіацію з кризи.

Нагадаємо, через санкції та дефіцит компонентів Росія наразі змушена закуповувати запчастини для літаків через схеми сірого імпорту, причому нерідко вже вживані. Вартість таких запчастин може бути дорожчою на 40 – 100%, тому обслуговування повітряних суден стає все складнішим.