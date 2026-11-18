Мережа мультимаркетів "Аврора" запустила програму лояльності в мобільному застосунку "Аврора NEW". Тепер за покупки клієнти зможуть отримувати внутрішню валюту, обмінювати її на знижки та брати участь у цифрових розвагах.

Як працює програма лояльності "Аврори"

Нова програма отримала назву "Аврораленд" і оформлена як цифровий парк атракціонів, повідомляє УРТЦ.

За покупки користувачам нараховуватимуть спеціальну валюту – "баблики". Їх можна буде витрачати на різні пропозиції та активності в застосунку. Наразі програма передбачає кілька напрямів:

Знижкомаркет – розділ, де баблики можна обмінювати на купони зі знижками. Вони додаються до акційних пропозицій, які вже діють на товари. Дивограй – мініігри за участю маскота мережі Рорі, у яких можна отримати додаткові баблики. Авролов – розділ, який відкриють пізніше. У ньому з'являться ексклюзивні та лімітовані товари, доступні за внутрішню валюту. Супершанс – можливість обміняти баблики на золотий квиток для участі в розіграшах призів.

Як приєднатися до програми лояльності

Щоб користуватися "Авроралендом", потрібно завантажити або оновити застосунок "Аврора NEW", зареєструватися та погодитися з умовами програми. Після цього в особистому кабінеті з'явиться картка лояльності.

Під час покупок на касі її потрібно буде сканувати. Також для ідентифікації клієнта можна використовувати номер телефону.

До слова, мережа планує й надалі розвивати цифрову платформу. Уже в січні в застосунку мають з'явитися персоналізовані пропозиції, які формуватимуть з урахуванням попередніх покупок та інтересів користувачів.

У 2027 році компанія також хоче розширити функціональність застосунку, додати нові продукти та партнерські можливості.

Запуск програми лояльності – найважливіший digital-проєкт для нашої мережі. Наша амбіція – десятки мільйонів клієнтів у цифровій екосистемі "Аврори" не лише в Україні, а в майбутньому й за її межами. Саме з урахуванням такого масштабу ми будуємо архітектуру та інфраструктуру, здатну швидко обробляти великі обсяги даних,

– зазначає Максим Бєляк, Chief Product Officer "Аврора".

Хто власники "Аврори"

Мережу "Аврора" заснували підприємці Тарас Панасенко, який нині є CEO компанії, та Лев Жиденко. Понад 50% бізнесу належить Жиденку, тоді як міноритарні частки мають Панасенко та фінансова директорка Леся Клименко. У 2021 році до власників також долучився американський інвестиційний фонд Horizon Capital.

Ідея створити мережу магазинів із доступними товарами виникла у Панасенка після участі в програмі Work and Travel у США. Там він познайомився з форматом one dollar store – магазинами, де продають товари за низькими фіксованими цінами.

У 2011 році Панасенко разом із Жиденком вирішили адаптувати цю концепцію для українського ринку. Відтоді мережа активно розширювалася і вийшла за межі України.

Станом на середину 2026 року "Аврора" налічувала близько 1 900 магазинів в Україні та понад 60 торгових точок у Румунії.



