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Як працює програма лояльності "Аврори"

Нова програма отримала назву "Аврораленд" і оформлена як цифровий парк атракціонів, повідомляє УРТЦ.

За покупки користувачам нараховуватимуть спеціальну валюту – "баблики". Їх можна буде витрачати на різні пропозиції та активності в застосунку. Наразі програма передбачає кілька напрямів:

Знижкомаркет – розділ, де баблики можна обмінювати на купони зі знижками. Вони додаються до акційних пропозицій, які вже діють на товари. Дивограй – мініігри за участю маскота мережі Рорі, у яких можна отримати додаткові баблики. Авролов – розділ, який відкриють пізніше. У ньому з'являться ексклюзивні та лімітовані товари, доступні за внутрішню валюту. Супершанс – можливість обміняти баблики на золотий квиток для участі в розіграшах призів.

Як приєднатися до програми лояльності

Щоб користуватися "Авроралендом", потрібно завантажити або оновити застосунок "Аврора NEW", зареєструватися та погодитися з умовами програми. Після цього в особистому кабінеті з'явиться картка лояльності.

Під час покупок на касі її потрібно буде сканувати. Також для ідентифікації клієнта можна використовувати номер телефону.

До слова, мережа планує й надалі розвивати цифрову платформу. Уже в січні в застосунку мають з'явитися персоналізовані пропозиції, які формуватимуть з урахуванням попередніх покупок та інтересів користувачів.

У 2027 році компанія також хоче розширити функціональність застосунку, додати нові продукти та партнерські можливості.

Запуск програми лояльності – найважливіший digital-проєкт для нашої мережі. Наша амбіція – десятки мільйонів клієнтів у цифровій екосистемі "Аврори" не лише в Україні, а в майбутньому й за її межами. Саме з урахуванням такого масштабу ми будуємо архітектуру та інфраструктуру, здатну швидко обробляти великі обсяги даних– зазначає Максим Бєляк, Chief Product Officer "Аврора".

Хто власники "Аврори"

Мережу "Аврора" заснували підприємці Тарас Панасенко, який нині є CEO компанії, та Лев Жиденко. Понад 50% бізнесу належить Жиденку, тоді як міноритарні частки мають Панасенко та фінансова директорка Леся Клименко. У 2021 році до власників також долучився американський інвестиційний фонд Horizon Capital.

Ідея створити мережу магазинів із доступними товарами виникла у Панасенка після участі в програмі Work and Travel у США. Там він познайомився з форматом one dollar store – магазинами, де продають товари за низькими фіксованими цінами.

У 2011 році Панасенко разом із Жиденком вирішили адаптувати цю концепцію для українського ринку. Відтоді мережа активно розширювалася і вийшла за межі України.

Станом на середину 2026 року "Аврора" налічувала близько 1 900 магазинів в Україні та понад 60 торгових точок у Румунії.