Кому належить "Аврора"

Мережу "Аврора" заснували підприємці Тарас Панасенко, який нині обіймає посаду CEO, та Лев Жиденко, пише 24 Канал.

Основна частка бізнесу належить Жиденку – він володіє понад 50% компанії. Міноритарні пакети акцій мають Тарас Панасенко та фінансова директорка Леся Клименко.

У 2021 році серед власників з'явився американський інвестиційний фонд Horizon Capital, який долучився до розвитку компанії.

Як з'явилася мережа "Аврора"

Ідея створити мережу магазинів із доступними товарами виникла у Тараса Панасенка після участі в програмі Work and Travel у США. Там він познайомився з форматом one dollar store – магазинами, де товари продають за фіксованою низькою ціною:

У 2011 році після повернення в Україну Панасенко разом із Левом Жиденком вирішили реалізувати цю концепцію на українському ринку.

Почали з невеликої торгової точки в селищі Опішня на Полтавщині. Товари продавали просто з розкладного столу, а ціни становили 5, 10 або 15 гривень.

Після успішного старту підприємці відкрили ще одну точку в сусідній Диканьці. Наступним кроком став повноцінний магазин на центральному ринку Полтави, який отримав назву "Веселий кошик".

На початку 2012 року компанія змінила назву на "Хватай. Все по 5, 10, 15". За перший рік роботи мережа розрослася до п'яти магазинів.

Згодом бренд отримав назву "Я люблю Аврору", а у 2014 році компанія почала продавати франшизу. Також мережа поглинула "АЯ", яка мала 27 торгових точок.

Скільки магазинів має "Аврора" та скільки заробляє

Мережа продовжує активно розширюватися. На середину 2026 року вона налічувала приблизно 1 900 магазинів в Україні та понад 60 у Румунії.

Темпи відкриття нових магазинів також були високими: у 2025 році компанія запускала нову торгову точку в середньому кожні 20 годин. Основні показники розвитку компанії:

38 мільярдів гривень – виторг у 2024 році. 4 мільярди гривень – прибуток за той самий рік. У 6,5 раза – зростання бізнесу з 2021 року.

"Аврора" також є членом Асоціації ритейлерів України, Європейської Бізнес Асоціації та Американської торговельної палати в Україні.

Скільки податків платить "Аврора"

За перший квартал 2026 року товарообіг компанії сягнув 16,1 мільярдів гривень з ПДВ, що на 27% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

За три місяці 2026 року "Аврора" сплатила понад 2,5 мільярди гривень податків, що на 19,4% більше, ніж торік. У компанії підкреслюють, що робота в легальному полі залишається принциповою позицією.