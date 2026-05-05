Виторг та податки: які результати "Аврори" у 2026 році?

Українська мережа "Аврора" продовжує активно зростати, повідомив CEO мережі Тарас Панасенко.

За перший квартал 2026 року товарообіг компанії сягнув 16,1 мільярдів гривень з ПДВ, що на 27% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Компанія також наростила кількість магазинів. Станом на кінець березня мережа налічувала 1 851 торгову точку, відкривши 59 нових локацій лише за три місяці.

За перший квартал "Аврора" сплатила понад 2,5 мільярди гривень податків, що на 19,4% більше, ніж торік. У компанії підкреслюють, що робота в легальному полі залишається принциповою позицією.

Соціальні та екологічні ініціативи

"Аврора" продовжує розвивати напрям екології. У Вінниці відкрили другий центр сортування відходів, де мешканці можуть здавати сміття на переробку.

Також компанія створює можливості для працевлаштування ветеранів — десятки маломобільних осіб вже працюють на спеціально організованих віддалених позиціях.

Digital-напрям: що з додатком

Цифрові сервіси компанії також активно розвиваються. Новий мобільний застосунок Aurora new вже встановили 200 тисяч користувачів.

У березні понад половина користувачів була активною – це більш як 103 тисячі людей на місяць. Загалом вони провели в застосунку понад 27 млн хвилин, а середня сесія становила 17 хвилин.

Функція Scan&Go вже принесла перший мільйон гривень обороту, хоча цей напрям поки лише на старті.

Інвестиції: новий фонд Aurora Next

Разом із Horizon Capital компанія запустила фонд Aurora Next. Його мета – інвестувати в українські ритейл-бізнеси та допомагати їм масштабуватися.

План на 2026 рік – інвестиції в межах 10 – 20 мільйонів доларів. У фокусі – мережі з 25+ точками та оборотом від 5 до 50 мільйонів доларів. Окрім фінансування, партнери отримають доступ до логістики, IT-рішень і постачальників.

У компанії розраховують укласти перші 2 – 3 угоди вже цього року.

У березні частка українських товарів на полиці сягнула рекордних 63%! Чули запит. Зробили. Безалкогольне вино вже в "Аврорі". Бачимо в суспільстві тренд на тверезість! Дякую команді, 16 000+ аврорівців,

– додав Панасенко.

Зауважте! Зростання "Аврори" відображає ширший тренд українського ритейлу – зміщення у бік доступних форматів і локальних товарів. Запуск інвестфонду свідчить про новий етап розвитку: компанія переходить від масштабування до формування екосистеми. "Аврора" закріплює позиції одного з ключових гравців ринку та поступово переходить від моделі роздрібної мережі до ролі інвестора і драйвера розвитку галузі.

Що відомо про інфестфонд "Аврори"?

У березні стало відомо, що мережа Аврора Мультимаркет разом із Horizon Capital запускає новий інвестиційний напрям – Aurora Next, пише Forbes.

Проєкт з’явився не випадково. За словами співзасновника Аврори Лева Жиденка, підприємці регулярно зверталися до компанії з однаковими питаннями: як масштабувати бізнес, де знайти фінансування та як побудувати системні процеси. Aurora Next має стати відповіддю на цей запит.

Ми вміємо робити ритейл, наш бізнес багато років стабільно зростав, тому ми зрозуміли, що можемо бути ефективним партнером і в інших сегментах ритейлу,

– пояснює інший співзасновник і СЕО "Аврори" Тарас Панасенко.

Ключова ідея – не просто інвестувати гроші, а дати бізнесу готову екосистему. Партнери зможуть отримати:

доступ до логістики та складів

IT-системи та аналітику

постачальників і виробників

цифрові інструменти та AI-рішення

Ми даємо не лише гроші. Ми даємо доступ до технологій, процесів, людей і зв’язків. У нас понад 600 партнерів – постачальників і виробників. Це ціла екосистема,

– каже Панасенко.

Окрему роль відіграє логістична інфраструктура, зокрема хаб Westgate Logistics, який стане доступним і для партнерів.

Зі свого боку Horizon Capital допомагатиме бізнесам ставати інвестиційно привабливими. Ми можемо навчити, як побудувати прозорий успішний бізнес,

– пояснює старший партнер Horizon Capital Василь Тофан.

Фонд орієнтується на бізнеси з потенціалом швидкого зростання. Основні критерії: від 25 магазинів, оборот 5 – 50 мільйонів доларів на рік та динаміка зростання від 30%. Сегмент не є визначальним. У фокусі можуть бути різні напрямки — від фудритейлу до зоотоварів.

Отже, Aurora Next – це спроба "Аврори" вийти за межі класичного ритейлу і перетворитися на інвестора та драйвера ринку. Якщо модель спрацює, компанія зможе значно прискорити своє зростання і вплив.

В чому успіх мережі "Аврора"?

З десяти найбільших гравців ринку, за даними OpenDatabot торік, найприбутковішою виявилася компанія “Вигідна покупка”, що є власником мережі магазинів "Аврора". Прибуток найбільшої української мережі у форматі one dollar store у 2024 році другий рік поспіль тримається на рекордному рівні – 4,08 мільярди доларів, пише UCSC.

Є кілька причин того, чому компанії з продажу побутових дрібничок вдається отримати величезні прибутки і обігнати конкурентів:

Власники мережі інвестують в розвиток свого бізнесу значно більше конкурентів та можуть заробляти більше завдяки масштабу. Інша ж причина успіху – "Аврора" пішла до маленьких містечок. В результаті, за даними YouControl, за три роки війни загальний дохід компанії майже потроївся – з 13,9 мільярдів гривень у 2022 році до 37,9 мільярдів у 2024-му. Також "Аврора" не культивує зайві витрати, тому автоматизація процесів стала однією з головних складових успіху. Приміром, розподілом товарів по всій мережі займається лише 7 людей завдяки ефективній системі автозамовлення та авторозподілу. Також співзасновники відмовилися від класичної теорії бізнесу, де все передбачувано: покупець приходить у магазин, знає, що і на якій саме полиці він знайде. Товари викладають так, щоб люди самі знаходили те, що їм потрібно.

