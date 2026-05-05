Выручка и налоги: какие результаты "Авроры" в 2026 году?
Украинская сеть "Аврора" продолжает активно расти, сообщил CEO сети Тарас Панасенко.
Смотрите также Ювелирная компания "попалась" на уклонении от налогов: БЭБ разоблачило схему с "упрощенкой"
За первый квартал 2026 года товарооборот компании достиг 16,1 миллиардов гривен с НДС, что на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Компания также нарастила количество магазинов. По состоянию на конец марта сеть насчитывала 1 851 торговую точку, открыв 59 новых локаций только за три месяца.
За первый квартал "Аврора" уплатила более 2,5 миллиардов гривен налогов, что на 19,4% больше, чем в прошлом году. В компании подчеркивают, что работа в легальном поле остается принципиальной позицией.
Социальные и экологические инициативы
"Аврора" продолжает развивать направление экологии. В Виннице открыли второй центр сортировки отходов, где жители могут сдавать мусор на переработку.
Также компания создает возможности для трудоустройства ветеранов - десятки маломобильных лиц уже работают на специально организованных удаленных позициях.
Digital-направление: что с приложением
Цифровые сервисы компании также активно развиваются. Новое мобильное приложение Aurora new уже установили 200 тысяч пользователей.
В марте более половины пользователей была активной – это более 103 тысяч человек в месяц. В целом они провели в приложении более 27 млн минут, а средняя сессия составляла 17 минут.
Функция Scan&Go уже принесла первый миллион гривен оборота, хотя это направление пока только на старте.
Инвестиции: новый фонд Aurora Next
Вместе с Horizon Capital компания запустила фонд Aurora Next. Его цель – инвестировать в украинские ритейл-бизнесы и помогать им масштабироваться.
План на 2026 год – инвестиции в пределах 10 – 20 миллионов долларов. В фокусе – сети с 25+ точками и оборотом от 5 до 50 миллионов долларов. Кроме финансирования, партнеры получат доступ к логистике, IT-решениям и поставщикам.
В компании рассчитывают заключить первые 2 – 3 сделки уже в этом году.
В марте доля украинских товаров на полке достигла рекордных 63%! Слышали запрос. Сделали. Безалкогольное вино уже в "Авроре". Видим в обществе тренд на трезвость! Спасибо команде, 16 000+ авроровцев,
– добавил Панасенко.
Заметьте! Рост "Авроры" отражает более широкий тренд украинского ритейла – смещение в сторону доступных форматов и локальных товаров. Запуск инвестфонда свидетельствует о новом этапе развития: компания переходит от масштабирования к формированию экосистемы. "Аврора" закрепляет позиции одного из ключевых игроков рынка и постепенно переходит от модели розничной сети к роли инвестора и драйвера развития отрасли.
Что известно об инфестфонде "Авроры"?
В марте стало известно, что сеть Аврора Мультимаркет вместе с Horizon Capital запускает новое инвестиционное направление – Aurora Next, пишет Forbes.
Проект появился не случайно. По словам соучредителя Авроры Льва Жиденко, предприниматели регулярно обращались в компанию с одинаковыми вопросами: как масштабировать бизнес, где найти финансирование и как построить системные процессы. Aurora Next должна стать ответом на этот запрос.
Мы умеем делать ритейл, наш бизнес много лет стабильно рос, поэтому мы поняли, что можем быть эффективным партнером и в других сегментах ритейла,
– объясняет другой соучредитель и СЕО "Авроры" Тарас Панасенко.
Ключевая идея – не просто инвестировать деньги, а дать бизнесу готовую экосистему. Партнеры смогут получить:
- доступ к логистике и складам
- IT-системам и аналитике
- поставщикам и производителям
- цифровые инструменты и AI-решения
Мы даем не только деньги. Мы даем доступ к технологиям, процессам, людям и связям. У нас более 600 партнеров – поставщиков и производителей. Это целая экосистема,
– говорит Панасенко.
Отдельную роль играет логистическая инфраструктура, в частности хаб Westgate Logistics, который станет доступным и для партнеров.
Со своей стороны Horizon Capital будет помогать бизнесам становиться инвестиционно привлекательными. Мы можем научить, как построить прозрачный успешный бизнес,
– объясняет старший партнер Horizon Capital Василий Тофан.
Фонд ориентируется на бизнесы с потенциалом быстрого роста. Основные критерии: от 25 магазинов, оборот 5 – 50 миллионов долларов в год и динамика роста от 30%. Сегмент не является определяющим. В фокусе могут быть разные направления - от фудритейла до зоотоваров.
Итак, Aurora Next – это попытка "Авроры" выйти за пределы классического ритейла и превратиться в инвестора и драйвера рынка. Если модель сработает, компания сможет значительно ускорить свой рост и влияние.
В чем успех сети "Аврора"?
Из десяти крупнейших игроков рынка, по данным OpenDatabot в прошлом году, самой прибыльной оказалась компания “Выгодная покупка”, являющаяся владельцем сети магазинов "Аврора". Прибыль крупнейшей украинской сети в формате one dollar store в 2024 году второй год подряд держится на рекордном уровне – 4,08 миллиарда долларов, пишет UCSC.
Есть несколько причин того, почему компании по продаже бытовых безделушек удается получить огромные прибыли и обогнать конкурентов:
- Владельцы сети инвестируют в развитие своего бизнеса значительно больше конкурентов и могут зарабатывать больше благодаря масштабу.
- Другая же причина успеха – "Аврора" пошла в маленькие города. В результате, по данным YouControl, за три года войны общий доход компании почти утроился – с 13,9 миллиардов гривен в 2022 году до 37,9 миллиардов в 2024-м.
- Также "Аврора" не культивирует лишние расходы, поэтому автоматизация процессов стала одной из главных составляющих успеха. К примеру, распределением товаров по всей сети занимается только 7 человек благодаря эффективной системе автозаказа и автораспределения.
- Также соучредители отказались от классической теории бизнеса, где все предсказуемо: покупатель приходит в магазин, знает, что и на какой именно полке он найдет. Товары выкладывают так, чтобы люди сами находили то, что им нужно.
Другие новости бизнеса Украины
Группа Rozetka получила 25 миллионов евро финансирования от Европейского банка реконструкции и развития для поддержки операционной деятельности и развития бизнеса в Украине и Польше. Финансирование включает социальную составляющую, в частности содействие трудоустройству ветеранов, поддержку уязвимых групп населения и инвестиции в энергоэффективность.
Сеть "Черноморка" планирует открыть 17 новых ресторанов в Европе в 2026 году, в частности в Польше. Компания приобрела ферму в Хорватии для выращивания мидий, сибаса и дорадо, что является частью стратегии развития собственного производства.
Антимонопольный комитет Украины арестовал банковские счета дистрибьютора лекарств "Оптима-Фарм" и частично "БаДМ". Эти компании контролируют около 80% рынка дистрибуции лекарств в Украине, что может повлиять на доступность лекарств из-за финансовых ограничений.