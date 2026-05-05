Выручка и налоги: какие результаты "Авроры" в 2026 году?

Украинская сеть "Аврора" продолжает активно расти, сообщил CEO сети Тарас Панасенко.

За первый квартал 2026 года товарооборот компании достиг 16,1 миллиардов гривен с НДС, что на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Компания также нарастила количество магазинов. По состоянию на конец марта сеть насчитывала 1 851 торговую точку, открыв 59 новых локаций только за три месяца.

За первый квартал "Аврора" уплатила более 2,5 миллиардов гривен налогов, что на 19,4% больше, чем в прошлом году. В компании подчеркивают, что работа в легальном поле остается принципиальной позицией.

Социальные и экологические инициативы

"Аврора" продолжает развивать направление экологии. В Виннице открыли второй центр сортировки отходов, где жители могут сдавать мусор на переработку.

Также компания создает возможности для трудоустройства ветеранов - десятки маломобильных лиц уже работают на специально организованных удаленных позициях.

Digital-направление: что с приложением

Цифровые сервисы компании также активно развиваются. Новое мобильное приложение Aurora new уже установили 200 тысяч пользователей.

В марте более половины пользователей была активной – это более 103 тысяч человек в месяц. В целом они провели в приложении более 27 млн минут, а средняя сессия составляла 17 минут.

Функция Scan&Go уже принесла первый миллион гривен оборота, хотя это направление пока только на старте.

Инвестиции: новый фонд Aurora Next

Вместе с Horizon Capital компания запустила фонд Aurora Next. Его цель – инвестировать в украинские ритейл-бизнесы и помогать им масштабироваться.

План на 2026 год – инвестиции в пределах 10 – 20 миллионов долларов. В фокусе – сети с 25+ точками и оборотом от 5 до 50 миллионов долларов. Кроме финансирования, партнеры получат доступ к логистике, IT-решениям и поставщикам.

В компании рассчитывают заключить первые 2 – 3 сделки уже в этом году.

В марте доля украинских товаров на полке достигла рекордных 63%! Слышали запрос. Сделали. Безалкогольное вино уже в "Авроре". Видим в обществе тренд на трезвость! Спасибо команде, 16 000+ авроровцев,

– добавил Панасенко.

Заметьте! Рост "Авроры" отражает более широкий тренд украинского ритейла – смещение в сторону доступных форматов и локальных товаров. Запуск инвестфонда свидетельствует о новом этапе развития: компания переходит от масштабирования к формированию экосистемы. "Аврора" закрепляет позиции одного из ключевых игроков рынка и постепенно переходит от модели розничной сети к роли инвестора и драйвера развития отрасли.

Что известно об инфестфонде "Авроры"?

В марте стало известно, что сеть Аврора Мультимаркет вместе с Horizon Capital запускает новое инвестиционное направление – Aurora Next, пишет Forbes.

Проект появился не случайно. По словам соучредителя Авроры Льва Жиденко, предприниматели регулярно обращались в компанию с одинаковыми вопросами: как масштабировать бизнес, где найти финансирование и как построить системные процессы. Aurora Next должна стать ответом на этот запрос.

Мы умеем делать ритейл, наш бизнес много лет стабильно рос, поэтому мы поняли, что можем быть эффективным партнером и в других сегментах ритейла,

– объясняет другой соучредитель и СЕО "Авроры" Тарас Панасенко.

Ключевая идея – не просто инвестировать деньги, а дать бизнесу готовую экосистему. Партнеры смогут получить:

доступ к логистике и складам

IT-системам и аналитике

поставщикам и производителям

цифровые инструменты и AI-решения

Мы даем не только деньги. Мы даем доступ к технологиям, процессам, людям и связям. У нас более 600 партнеров – поставщиков и производителей. Это целая экосистема,

– говорит Панасенко.

Отдельную роль играет логистическая инфраструктура, в частности хаб Westgate Logistics, который станет доступным и для партнеров.

Со своей стороны Horizon Capital будет помогать бизнесам становиться инвестиционно привлекательными. Мы можем научить, как построить прозрачный успешный бизнес,

– объясняет старший партнер Horizon Capital Василий Тофан.

Фонд ориентируется на бизнесы с потенциалом быстрого роста. Основные критерии: от 25 магазинов, оборот 5 – 50 миллионов долларов в год и динамика роста от 30%. Сегмент не является определяющим. В фокусе могут быть разные направления - от фудритейла до зоотоваров.

Итак, Aurora Next – это попытка "Авроры" выйти за пределы классического ритейла и превратиться в инвестора и драйвера рынка. Если модель сработает, компания сможет значительно ускорить свой рост и влияние.

В чем успех сети "Аврора"?

Из десяти крупнейших игроков рынка, по данным OpenDatabot в прошлом году, самой прибыльной оказалась компания “Выгодная покупка”, являющаяся владельцем сети магазинов "Аврора". Прибыль крупнейшей украинской сети в формате one dollar store в 2024 году второй год подряд держится на рекордном уровне – 4,08 миллиарда долларов, пишет UCSC.

Есть несколько причин того, почему компании по продаже бытовых безделушек удается получить огромные прибыли и обогнать конкурентов:

Владельцы сети инвестируют в развитие своего бизнеса значительно больше конкурентов и могут зарабатывать больше благодаря масштабу. Другая же причина успеха – "Аврора" пошла в маленькие города. В результате, по данным YouControl, за три года войны общий доход компании почти утроился – с 13,9 миллиардов гривен в 2022 году до 37,9 миллиардов в 2024-м. Также "Аврора" не культивирует лишние расходы, поэтому автоматизация процессов стала одной из главных составляющих успеха. К примеру, распределением товаров по всей сети занимается только 7 человек благодаря эффективной системе автозаказа и автораспределения. Также соучредители отказались от классической теории бизнеса, где все предсказуемо: покупатель приходит в магазин, знает, что и на какой именно полке он найдет. Товары выкладывают так, чтобы люди сами находили то, что им нужно.

