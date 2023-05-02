Потрібні будуть лише два смартфони: в Україні хочуть запровадити продаж авто через "Дію"
Джерело:Інтерфакс-Україна
Цифровізація в Україні набирає все нових обертів. Цього разу МВС та Мінцифри хочуть спростити процес продажу та купівлі автомобілів.
Вже незабаром купувати та продавати авто в Україні стане ще простіше. За ідеєю урядовців, процес можна значно спростити та перенести у "Дію".
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Як виглядатиме купівля авто в "Дії"
Як розповів міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, незабаром українці стануть свідками чергових інновацій. Цього разу вони будуть стосуватися сервісу купівлі та продажу автомобілів. Якщо все піде згідно з планом, то вже у вересні цей процес буде переведено у цифровий варіант.
Потрібні тільки продавець-покупець і два смартфони у них,
– заявив Клименко.
Купівлю авто перенесуть у "Дію" / Фото Pixabay
Також він повідомив, що буде усунуто технічну експертизу. Це дозволить людям не стояти в чергах та унеможливить давання хабарів.
"Технічна експертиза залишиться лише за першої реєстрації автомобіля та за бажанням покупця автомобіля, який захоче перевірити технічний стан авто", – пояснив міністр внутрішніх справ.
Якщо ж купівля автомобіля буде відбуватися в салоні, то техпаспорт та номерний знак покупець отримає на місці, тобто зникне потреба їхати до сервісного центру.
У планах урядовців є й скасування транзитних номерів. Щороку їх видавалося практично 1,5 мільйона. Придбати номерні знаки можна буде онлайн: обрати наявні, забронювати на 10 днів та забрати у зручний для себе час.