На новій посаді Джек Ма буде проводити дослідження та викладати про теми, пов'язані зі сталим сільським господарством та виробництвом продуктів.
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Нова роль мільярдера з Китаю
Один із найбагатших бізнесменів Китаю також поділиться своїм досвідом та новаторськими знаннями у сфері підприємництва, корпоративного управління та інновацій.
Що відомо про стале сільське господарствоЦе модель сільського господарства за принципом розуміння екосистемних послуг, вивчення взаємозв'язків між організмами та їх оточеннями.
Робота Джека Ма у японському навчальному заході на посаді запрошеного викладача почнеться із 1 травня. Завдяки цьому 58-річний мільярдер повернеться до викладання. До заснування компанії Alibaba підприємець кілька років викладав англійську мову. Нагадаємо, що він відійшов від справ у корпорації у 2019 році.
Додамо, що з 2020 року Джек Ма уникав публічності. Усе через його критику проти китайської влади. Зокрема, він заявив, що банки у Китаї працюють з менталітетом "ломбарду". Уже через кілька днів скасували вихід на біржу компанії Ant Group на 37 мільярдів доларів. Це також призвело до ширших репресій проти технологічного сектору в країні.