На новій посаді Джек Ма буде проводити дослідження та викладати про теми, пов'язані зі сталим сільським господарством та виробництвом продуктів.

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Нова роль мільярдера з Китаю

Один із найбагатших бізнесменів Китаю також поділиться своїм досвідом та новаторськими знаннями у сфері підприємництва, корпоративного управління та інновацій.

Що відомо про стале сільське господарство Це модель сільського господарства за принципом розуміння екосистемних послуг, вивчення взаємозв'язків між організмами та їх оточеннями.

Робота Джека Ма у японському навчальному заході на посаді запрошеного викладача почнеться із 1 травня. Завдяки цьому 58-річний мільярдер повернеться до викладання. До заснування компанії Alibaba підприємець кілька років викладав англійську мову. Нагадаємо, що він відійшов від справ у корпорації у 2019 році.

Додамо, що з 2020 року Джек Ма уникав публічності. Усе через його критику проти китайської влади. Зокрема, він заявив, що банки у Китаї працюють з менталітетом "ломбарду". Уже через кілька днів скасували вихід на біржу компанії Ant Group на 37 мільярдів доларів. Це також призвело до ширших репресій проти технологічного сектору в країні.