В новой должности Джек Ма будет проводить исследования и излагать темы, связанные с устойчивым сельским хозяйством и производством продуктов.

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Новая роль миллиардера из Китая

Один из самых богатых бизнесменов Китая также поделится своим опытом и новаторскими знаниями в сфере предпринимательства, корпоративного управления и инноваций.

Что известно об устойчивом сельском хозяйстве Это модель сельского хозяйства по принципу понимания эко системных услуг, изучению взаимосвязей между организмами и их окружением.

Работа Джека Ма в японском учебном мероприятии на должности приглашенного преподавателя начнется с 1 мая. Благодаря этому 58-летний миллиардер вернется к преподаванию. До основания компании Alibaba предприниматель несколько лет преподавал английский. Напомним, что он ушел от дел в корпорации в 2019 году.

Добавим, что с 2020 года Джек Ма избегал публичности. Все из-за него критику против китайских властей. В частности, он заявил, что банки в Китае работают с менталитетом "ломбарда". Уже через несколько дней отменили выход на биржу компании Ant Group 37 миллиардов долларов. Это также привело к более широким репрессиям против технологического сектора в стране.