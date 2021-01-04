Основатель Alibaba загадочно исчез после критики финсистемы Китая – СМИ
Китайский миллиардер и основатель Alibaba Джек Ма несколько недель не появлялся на публике. Это произошло после того, как он раскритиковал государственную финансовую систему и выступил за реформы.
С 10 октября Ма ничего не писал в твиттере. Об этом сообщили на сайте Independent.
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Не явился на шоу
Также миллиардер не появился в финальном эпизоде шоу талантов Фонда Джека Ма Africa's Business Heroes. В нем 10 африканских начинающих предпринимателей получают общий грант в размере 1,5 миллиона долларов на реализацию своих идей.
В новостях процитировали представителя Alibaba, который заявил, что Ма больше не может участвовать в финале шоу из-за своего расписания.
Идеи презентовали непосредственно Ма
Ранее конкурсанты представили свои идеи непосредственно Джек Ма. Несмотря на то, что финал конкурса состоялся в ноябре 2020 года, его трансляцию отложили на весну 2021 года.
Критика миллиардера: что известно
- Во время выступления на саммите 24 октября 2020 года 56-летний Ма раскритиковал банковскую систему Китая и призвал к реформам. Он даже сказал, что китайские банки работают с менталитетом "ломбарда".
- Речь прозвучала всего за несколько недель до запланированного первичного публичного размещения акций Ant Group, дочерней компании Alibaba.
- Листинг на фондовом рынке признали крупнейшим в мире IPO стоимостью примерно 35 миллиардов долларов.
- Но за несколько дней до того, как это произошло, регуляторы Китая приостановили его, сославшись на "серьезные проблемы".
- Впоследствии против компаний миллиардера был осуществлен ряд действий, включая антимонопольное расследование в отношении корпорации Alibaba Group.
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