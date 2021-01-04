Китайский миллиардер и основатель Alibaba Джек Ма несколько недель не появлялся на публике. Это произошло после того, как он раскритиковал государственную финансовую систему и выступил за реформы.

С 10 октября Ма ничего не писал в твиттере. Об этом сообщили на сайте Independent.

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Не явился на шоу

Также миллиардер не появился в финальном эпизоде ​​шоу талантов Фонда Джека Ма Africa's Business Heroes. В нем 10 африканских начинающих предпринимателей получают общий грант в размере 1,5 миллиона долларов на реализацию своих идей.

Отметим! Как писало издание The Financial Times, китайского миллиардера заменили в жюри в финальном эпизоде ​​шоу соучредителем Alibaba Люси Пен. В то же время его фотография удалена с веб-страницы судейства.

В новостях процитировали представителя Alibaba, который заявил, что Ма больше не может участвовать в финале шоу из-за своего расписания.

Идеи презентовали непосредственно Ма

Ранее конкурсанты представили свои идеи непосредственно Джек Ма. Несмотря на то, что финал конкурса состоялся в ноябре 2020 года, его трансляцию отложили на весну 2021 года.

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