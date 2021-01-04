Засновник Alibaba загадково зник після критики фінсистеми Китаю – ЗМІ
Китайський мільярдер і засновник Alibaba Джек Ма кілька тижнів не з'являвся на публіці. Це сталось після того, як він розкритикував державну фінансову систему і виступив за реформи.
З 10 жовтня Ма нічого не писав у твітері. Про це повідомили на сайті Independent.
Також читайтеУ китайському місті Хейхе зупинили громадський транспорт через COVID-19
Не з'явився в шоу
Також мільярдер не з'явився у фінальному епізоді шоу талантів Фонду Джека Ма Africa's Business Heroes. В ньому 10 африканських початківців-підприємців отримують загальний грант у розмірі 1,5 мільйонів доларів на реалізацію своїх ідей.
У новинах процитували представника Alibaba, який заявив, що Ма більше не може брати участь у фіналі шоу через свій розклад.
Ідеї презентували безпосередньо Ма
Раніше конкурсанти презентували свої ідеї безпосередньо Джеку Ма. Попри те, що фінал конкурсу відбувся в листопаді 2020 року, його трансляцію відклали на весну 2021 року.
Критика мільярдера: що відомо
- Під час виступу на саміті 24 жовтня 2020 року 56-річний Ма розкритикував банківську систему Китаю і закликав до реформ. Він навіть сказав, що китайські банки працюють з менталітетом "ломбарду".
- Промова прозвучала всього за кілька тижнів до запланованого первинного публічного розміщення акцій Ant Group, дочірньої компанії Alibaba.
- Лістинг на фондовому ринку визнанили найбільшим у світі IPO вартістю приблизно 35 мільярдів доларів.
- Але за кілька днів до того, як це сталося, регулятори Китаюпризупинили його, пославшись на "серйозні проблеми".
- Згодом проти компаній мільярдера було здійснено низку дій, включаючи антимонопольне розслідування щодо корпорації Alibaba Group.
Поділитися новиною