Китайський мільярдер і засновник Alibaba Джек Ма кілька тижнів не з'являвся на публіці. Це сталось після того, як він розкритикував державну фінансову систему і виступив за реформи.

З 10 жовтня Ма нічого не писав у твітері. Про це повідомили на сайті Independent.

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Не з'явився в шоу

Також мільярдер не з'явився у фінальному епізоді шоу талантів Фонду Джека Ма Africa's Business Heroes. В ньому 10 африканських початківців-підприємців отримують загальний грант у розмірі 1,5 мільйонів доларів на реалізацію своїх ідей.

Зазначимо! Як писало видання The Financial Times, китайського мільярдера замінили в журі у фінальному епізоді шоу співзасновником Alibaba Люсі Пен. Водночас його фотографія видалена з вебсторінки суддівства.

У новинах процитували представника Alibaba, який заявив, що Ма більше не може брати участь у фіналі шоу через свій розклад.

Ідеї презентували безпосередньо Ма

Раніше конкурсанти презентували свої ідеї безпосередньо Джеку Ма. Попри те, що фінал конкурсу відбувся в листопаді 2020 року, його трансляцію відклали на весну 2021 року.

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