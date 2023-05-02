Уже скоро покупать и продавать авто в Украине станет еще проще. По идее чиновников, процесс можно значительно упростить и перенести в "Дию".

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Как будет выглядеть покупка авто в "Дие"

Как рассказал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, в скором времени украинцы станут свидетелями очередных инноваций. На этот раз они будут относиться к сервису купли и продажи автомобилей. Если все пойдет по плану, то уже в сентябре этот процесс будет переведен в цифровой вариант.

Нужны только продавец-покупатель и два смартфона у них,

– заявил Клименко.

Покупку авто перенесут в "Дию"​ / Фото Pixabay

Также он сообщил, что будет устранена техническая экспертиза. Это позволит людям не стоять в очередях и исключит возможность дачи взяток.

"Техническая экспертиза останется только при первой регистрации автомобиля и по желанию покупателя автомобиля, который захочет проверить техническое состояние автомобиля", – пояснил министр внутренних дел.

Если же покупка автомобиля будет производиться в салоне, то техпаспорт и номерной знак покупатель получит на месте, то есть исчезнет потребность ехать в сервисный центр.

В планах чиновников есть и отмена транзитных номеров. Ежегодно их выдавалось практически 1,5 миллиона. Приобрести номерные знаки можно онлайн: выбрать имеющиеся, забронировать на 10 дней и забрать в удобное для себя время.