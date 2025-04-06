6 квітня, 14:10
Авто-бестселери: які моделі найчастіше купують цьогоріч
Лідером світового ринку нових авто у січні-лютому 2025 року став Ford F-Series. Виробник відзначає зростання продажів на 91,1%.
Які авто продавались найкраще
Про це повідомляє Укравтопром з посиланням на дані focus2move, передає 24 Канал.
Дивіться також Вживані авто в Україні подиницьорожчали, їх продиницьають менше
ТОП–10 моделей нових авто за підсумками глобальних продажів:
- Ford F-Series – 198 557 одиниць (+91,1%);
- Toyota RAV4 – 189 392 одиниць (+20,6%);
- Toyota Corolla – 171 279 одиниць (–4,6%);
- Honda CR–V – 134 453 одиниць (+8,8%);
- Toyota Camry – 103 156 одиниць (+17,7%);
- Kia Sportage – 96 508 одиниць (+5,7%);
- Tesla Model Y – 95 956 одиниць (–41,8%);
- Hyundai Tucson – 92 329 одиниць (–4,5%);
- Toyota Hilux – 87 768 одиниць (+0,1%);
- Toyota Yaris – 84 877 одиниць (+6,1%).
До слова, продажі електромобілів Tesla у Франції та Швеції обвалилися до мінімуму з 2021 року. Так, у березні Tesla зареєструвала лише 3 157 проданих авто у Франції, що на 36,83% менше, та 911 у Швеції – падіння на 63,9%.