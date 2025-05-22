Хто може отримати 400 заправок Коломойського: готують оренду з правом викупу
- Компанія "Укрпалетсистем" зацікавлена у придбанні частини паливного бізнесу групи "Приват" Ігоря Коломойського, з можливістю викупу до 420 АЗС.
- Основним претендентом на активи є компанія Володимира Петренка, яка планує стартувати з оренди 34 автозаправок у Києві та області.
Компанія "Укрпалетсистем", якій належить мережа автозаправних станцій UPG, зацікавлена у придбанні частини паливного бізнесу групи "Приват" Ігоря Коломойського. Йдеться про оренду з можливістю викупу до 420 АЗС, які досі залишаються під контролем Коломойського та його партнерів.
"Приват" продає АЗС
Наразі куратор нафтового напрямку "Привату" Михайло Кіперман опрацьовує різні сценарії: від повного продажу мережі до здачі частини заправок в оренду чи спільного управління, повідомляє 24 Канал з посиланням на ЕП.
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Згідно з джерелами видання, розглядається варіант реалізації 400 – 420 АЗС, ще близько 200 об'єктів залишаться у власності групи.
Хто можливий покупець
Основним претендентом на активи є компанія Володимира Петренка. "Укрпалетсистем" вже володіє 85 заправками під брендом UPG і розглядає поетапне розширення.
Стартувати планують із 34 автозаправок у Києві та області – саме там зосереджено найліквідніші об'єкти, які формують понад 20% загального обсягу продажів.
"Планується оренда з правом викупу. Перевірять ефективність моделі на київському регіоні, після чого ухвалюватимуть рішення про масштабування, – зазначає джерело.
Зауважте. Документи на перші 34 АЗС вже подано до Антимонопольного комітету, однак наразі отримано відмову.