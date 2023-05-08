Уоррен Баффет відомий своїм вмінням правильно інвестувати свої гроші. Цього разу чуття та підрахунки знову його не підвели – його статки вкотре продемонстрували позитивну динаміку.

Фінансовий конгломерат Berkshire Hathaway, який належить Уоррену Баффету, опублікував звіт за підсумками першого кварталу 2023 року. Компанія повідомила гарні новини – ї прибутки зросли на кругленьку суму.

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Скільки і на чому заробив Уоррен Баффет

Як йдеться у звіті, операційний прибуток Berkshire Hathaway зріс на 12,6%. Тепер капітал конгломерату становить 8,065 мільярда доларів.

Найбільше вдалося заробити на страховому бізнесі – 2,88 мільярда доларів. Минулого року прибуток цього напряму склав удвічі меншу суму. 703 мільйона доларів заробила страхова компанія Geico. Приріст капіталу пов'язують з вищими середніми преміями та скороченню витрат на рекламу.

Аналітики Bloomberg зазначають, що Geico вдалося впоратися із інфляцією, ростом цін на матеріали. Також компанія подолала такі виклики як зростання конкуренції та підвищення вартості праці.

Натомість залізничний оператор Burlington Northern Santa Fe та нафтогазова компанія Berkshire Hathaway Energy Company скоротили прибуток на 9% та 46% відповідно. Це зумовлено зниженням доходів комунальних послуг, які регулюють США.

Чистий прибуток після усіх підрахунків склав 35,5 мільярдів доларів. Це аж у 6 разів більше у порівнянні з показником минулого року. Втім, сам Баффет завжди каже акціонерам, що аналізувати окремий фінансовий квартал немає жодного сенсу.

Що стосується портфеля Berkshire Hathaway, то його 77% припадали на 5 компаній:

Apple – 151 мільярд;

Bank of America – 29,5 мільярда;

American Express – 25 мільярдів;

Coca-Cola – 24,8 мільярда;

Chevron – 21,6 мільярда.

Bloomberg також називає конгломерат Баффета "чистим продавцем" цінних паперів. Різниця між продажами та покупками склала аж 10,4 мільярда доларів. Успішні фінансові показники також дозволили Berkshire Hathaway збільшити фінансову подушку до 130 мільярдів доларів.