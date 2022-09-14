Bank of America вивозить своїх російських співробітників у Дубай, – ЗМІ

Bank of America переводить своїх співробітників з російського офісу у Дубай. Частина російських банкірів вже перебуває в ОАЕ, решта – у процесі переїзду.

Про це повідомляє видання Reuters з посиланням на два анонімні джерела, ознайомлені з питанням. У самому ж американському банку відмовились від коментарів щодо ситуації.

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Bank of America релокує своїх російських співробітників в ОАЕ

Про переїзд російських співробітників американського банку в ОАЕ стало відомо 13 вересня. Зазначається, що Bank of America переводить у Дубай не лише топменеджерів з росії, але й працівників різних підрозділів російського представництва.

Раніше цього року кілька західних банків вже вивезли своїх співробітників з країни-агресорки на тлі повномасштабного вторгнення росії в Україну. Мовиться, зокрема, про JP Morgan, Rothschild & Co та Goldman Sachs.

Як зазначає видання Reuters, банки обирають для релокації Дубай, оскільки там доволі швидко зростає бізнес, особливо на тлі високих цін на нафту та велику кількість компаній, що виходять на IPO.

Переїзд співробітників російських представництв західних компаній в арабські країни Перської затоки є для них привабливим, оскільки ці держави займають нейтральну позицію щодо російського вторгнення в Україну. Крім того, підкреслює Reuters, ці країни мають тісні зв'язки з росією через частки у кремлівських нафтогазових компаніях та ОПЕК+.