Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на два анонимных источника, ознакомленных с вопросом. В самом же американском банке отказались от комментариев по поводу ситуации.

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Bank of America релоцирует своих российских сотрудников в ОАЭ

О переезде российских сотрудников американского банка в ОАЭ стало известно 13 сентября. При этом, Bank of America переводит в Дубай не только топ-менеджеров из россии, но и работников различных подразделений российского представительства.

Ранее в этом году несколько западных банков уже вывезли своих сотрудников из страны-агрессорки на фоне полномасштабного вторжения россии в Украину. Речь, в частности, о JP Morgan, Rothschild & Co и Goldman Sachs.

Как отмечает издание Reuters, банки выбирают для релокации Дубай, поскольку там довольно быстро растет бизнес, особенно на фоне высоких цен на нефть и большого количества компаний, выходящих на IPO.

Переезд сотрудников российских представительств западных компаний в арабские страны Персидского залива для них привлекателен, поскольку эти государства занимают нейтральную позицию относительно российского вторжения в Украину. Кроме того, подчеркивает Reuters, в этих стран есть тесные связи с россией из-за долей в кремлевских нефтегазовых компаниях и ОПЕК+.