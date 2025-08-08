Міжнародний арбітражний трибунал під егідою Міжнародного центру з врегулювання інвестиційних спорів (ICSID) остаточно припинив позов компанії Gilward Investments B.V., пов'язаної з бізнесменами Ігорем Коломойським та Георгієм Гуртовим.

Чому позов закрили?

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство юстиції. Причина – позивач не сплатив обов'язковий арбітражний збір у розмірі 150 000 доларів, попри неодноразові попередження.

Судитись компанія почала ще у 2015 році, вимагаючи близько 700 мільйонів доларів і звинувачуючи українські держоргани у банкрутстві "Аеросвіт".

У чому звинувачувала компанія Україну?

Серед претензій – обмеження доступу до міжнародних маршрутів, передавання конкуренту (МАУ) виключних прав, експропріація землі в аеропорту "Бориспіль", затримка з відшкодуванням ПДВ та втручання у процедуру банкрутства.

Ми довели, що банкрутство Аеросвіту було наслідком фінансової неспроможності та неефективного управління, а не втручання держави,

– наголосили в Мін'юсті.

Деталі арбітражу?

В останньому повідомленні агентство повідомило, що представники позивача не змогли надати українській владі всі запитувані документи. Крім того, представники позивача неодноразово клопотали про перенесення судового процесу, посилаючись на обмежений доступ до Ігоря Коломойського, який наразі перебуває під вартою. Однак Міністерство юстиції заперечувало це твердження, заявляючи, що доступ до суду був наданий.

Інтереси України у процесі представляли міжнародна юридична фірма Latham & Watkins LLP та українське АО "Саєнко Харенко".

Довідково. Авіакомпанія "АероСвіт", колись провідний гравець в українському авіаційному секторі, працювала з 1994 року до свого банкрутства у 2013 році. Штаб-квартира авіакомпанії розташовувалася в міжнародному аеропорту "Бориспіль", і до свого закриття "Аеросвіт" мав найбільшу мережу регулярних міжнародних маршрутів серед українських перевізників. Авіакомпанія пропонувала широкий спектр внутрішніх та міжнародних рейсів, як самостійно, так і на основі код-шерінгових угод з партнерами, обслуговуючи понад 107 пунктів призначення по всьому світу.