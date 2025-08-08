Международный арбитражный трибунал под эгидой Международного центра по урегулированию инвестиционных споров (ICSID) окончательно прекратил иск компании Gilward Investments B.V., связанной с бизнесменами Игорем Коломойским и Георгием Гуртовым.

Почему иск закрыли?

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство юстиции. Причина – истец не оплатил обязательный арбитражный сбор в размере 150 000 долларов, несмотря на неоднократные предупреждения.

Судиться компания начала еще в 2015 году, требуя около 700 миллионов долларов и обвиняя украинские госорганы в банкротстве "Аэросвит".

В чем обвиняла компания Украину?

Среди претензий – ограничение доступа к международным маршрутам, передача конкуренту (МАУ) исключительных прав, экспроприация земли в аэропорту "Борисполь", задержка с возмещением НДС и вмешательство в процедуру банкротства.

Мы доказали, что банкротство Аэросвита было следствием финансовой несостоятельности и неэффективного управления, а не вмешательства государства,

– отметили в Минюсте.

Детали арбитража?

В последнем сообщении агентство сообщило, что представители истца не смогли предоставить украинской власти все запрашиваемые документы. Кроме того, представители истца неоднократно ходатайствовали о переносе судебного процесса, ссылаясь на ограниченный доступ к Игорю Коломойскому, который сейчас находится под стражей.

Однако Министерство юстиции отрицало это утверждение, заявляя, что доступ в суд был предоставлен.

Интересы Украины в процессе представляли международная юридическая фирма Latham & Watkins LLP и украинское АО "Саенко Харенко".