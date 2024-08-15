Як скандал із тальковою продукцією призвів до банкрутства Avon
Компанія Avon Products, яка володіє косметичним брендом Avon, подала заяву щодо справ у банкрутстві. Це було зроблено для того, щоб впоратися з позовами від людей, які запевняють, що талькова продукція компанії шкодить здоров'ю.
Чому Avon подала заяву про банкрутство
Як відомо, це трапилося після того, як понад 380 судових позовів було подано на компанію. У позовах йшлося про те, що тальк у продукції Avon спричиняє рак.
Читайте також Компанія Mars купить виробника чипсів Pringles за 36 мільярдів доларівЗауважте! Директор з реструктуризації Avon Products Філіп Гунд повідомив, що компанія витратила 225 мільйонів доларів на захист від позовів про заподіяння шкоди здоров'ю та виплати з врегулювання.
Відтак компанії не вистачає коштів "для ведення судових розглядів та/або врегулювання" справ.
Крім того, в Avon Products наголошують, що їхня продукція не завдає шкоди. Попри це компанія очікує, що кількість позовів лише зростатиме, "якщо не буде остаточного рішення".
Що відомо про косметичну компанію
Avon Products володіє брендом за межами США, Канади й Пуерто-Рико. За кордоном Avon належить компанії LG Household & Health Care.
- Цікаво, що компанія з 2016 року не продає косметику в США, а у 2020 році американський бізнес викупила бразильська група Natura.
- Відповідно до заяви про банкрутство активи Avon Products будуть виставлені на продаж. Таким чином, Natura запропонує купити ці активи за 125 мільйонів доларів, якщо не буде вищих пропозицій.
- Крім того, бразильська компанія може списати 530 мільйонів доларів свого боргу та надати додаткові 43 мільйони доларів для фінансування банкрутства.