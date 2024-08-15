Почему Avon подала заявление о банкротстве
Как известно, это случилось после того, как более 380 судебных исков было подано на компанию. В исках говорилось о том, что тальк в продукции Avon вызывает рак.
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Поэтому компании не хватает средств "для ведения судебных разбирательств и/или урегулирования" дел.
Кроме того, в Avon Products отмечают, что их продукция не наносит вреда. Несмотря на это компания ожидает, что количество исков будет только расти, "если не будет окончательного решения".
Что известно о косметической компании
Avon Products владеет брендом за пределами США, Канады и Пуэрто-Рико. За рубежом Avon принадлежит компании LG Household & Health Care.
- Интересно, что компания с 2016 года не продает косметику в США, а в 2020 году американский бизнес выкупила бразильская группа Natura.
- Согласно заявлению о банкротстве активы Avon Products будут выставлены на продажу. Таким образом, Natura предложит купить эти активы за 125 миллионов долларов, если не будет более высоких предложений.
- Кроме того, бразильская компания может списать 530 миллионов долларов своего долга и предоставить дополнительные 43 миллиона долларов для финансирования банкротства.