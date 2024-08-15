Чому Avon подала заяву про банкрутство

Як відомо, це трапилося після того, як понад 380 судових позовів було подано на компанію. У позовах йшлося про те, що тальк у продукції Avon спричиняє рак.

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Зауважте! Директор з реструктуризації Avon Products Філіп Гунд повідомив, що компанія витратила 225 мільйонів доларів на захист від позовів про заподіяння шкоди здоров'ю та виплати з врегулювання.

Відтак компанії не вистачає коштів "для ведення судових розглядів та/або врегулювання" справ.

Крім того, в Avon Products наголошують, що їхня продукція не завдає шкоди. Попри це компанія очікує, що кількість позовів лише зростатиме, "якщо не буде остаточного рішення".

Що відомо про косметичну компанію

Avon Products володіє брендом за межами США, Канади й Пуерто-Рико. За кордоном Avon належить компанії LG Household & Health Care.