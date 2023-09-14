БЕБ виявило незаконних продавців військової амуніції: її завозили як допомогу ЗСУ

Бюро економічної безпеки вдалося викрити "підприємців", які вирішили наживатися на потребах армії. Зловмисники підробляли документи та незаконно продавали бронежилети.

Правоохоронцям вдалося викрити незаконну діяльність з продажу військової амуніції. Зловмисники вигадали цілу схему, яка дозволяла їм завозити товар у пільговому режимі.

Читайте також Мінус дві квартири у Києві: майно пропагандиста Лебедєва передали до Фонду держмайна

Як "підприємці" наживалися на ЗСУ

Як вдалося з'ясувати БЕБ, компанія завозила військову амуніцію під виглядом військової допомоги для ЗСУ. Для того, щоб отримати пільги на ввезення товару, зловмисники користувалися підробленими сертифікатами та брехали про кінцевого отримувача.

За документами увесь товар призначався ЗСУ. Фактично ж компанія побудувала "бізнес" через продаж амуніції через мережу спеціалізованих магазинів, що розташовані у кількох регіонах України.

БЕБ повідомляє, що ця схема дозволила ввезти військових товарів на понад 100 мільйонів гривень. Також компанія ухилилася від сплати податків у 30 мільйонів гривень під час продажу товару.

Працівники БЕБ вже провели обшуки в офісних й складських приміщеннях, а також торгових точках товариства. В ході обшуків було вилучено шоломи, балістичні плити та бронежилети різного класу захисту, загальна вартість товару складає 40 мільйонів гривень.

Фінансово-господарські документи підтверджують незаконну діяльність компанії. Слідство триває, ввезений товар арештовано.