Правоохранителям удалось разоблачить незаконную деятельность по продаже военной амуниции. Злоумышленники придумали целую схему, позволяющую им завозить товар в льготном режиме.

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Как "предприниматели" наживались на ВСУ

Как удалось выяснить БЭБ, компания завозила военную амуницию под видом военной помощи для ВСУ. Чтобы получить льготы на ввоз товара, злоумышленники пользовались поддельными сертификатами и врали о конечном получателе.

По документам весь товар назначался ВСУ. Фактически компания построила "бизнес" через продажу амуниции через сеть специализированных магазинов, расположенных в нескольких регионах Украины.

БЭБ сообщает, что эта схема позволила ввезти военных товаров более чем на 100 миллионов гривен. Также компания уклонилась от уплаты налогов в 30 миллионов гривен при продаже товара.

Сотрудники БЭБ уже провели обыски в офисных и складских помещениях, а также торговых точках общества. В ходе обысков были изъяты шлемы, баллистические плиты и бронежилеты разного класса защиты, общая стоимость товара составляет 40 миллионов гривен.

Финансово хозяйственные документы подтверждают незаконную деятельность компании. Следствие продолжается, ввозимый товар арестован.